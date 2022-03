Maslák v jiné roli. Už si tolik nevěřím, říká před halovým šampionátem

„Jsem sice obhájce, ale vůbec mi to tak nepřijde,“ říkal 31letý Maslák při odletu do srbské metropole. „Čtyři roky jsou dlouhé. Je to jako bych byl obhájce na olympiádě, což je zvláštní.“

Jaký je největší rozdíl mezi Pavlem Maslákem v roce 2022 a v roce 2018?

Asi velký. Už si tolik nevěřím jako dřív. Nevím, jestli to jde dolů ruku v ruce s výkony nebo s věkem.

Na druhou stranu máte plno zkušeností.

Samozřejmě zkušenosti se hodí, ale ti mladí jdou draví a drzí. Ale zase můžou udělat chybu.

Býváte ještě někdy vůbec nervózní?

Přijde mi, že tím, jak si nevěřím tolik, tak jsem možná víc nervózní než dřív. Není to tak, že bych byl hodně nervózní, to jsem nikdy nebýval a ani teď nejsem, ale jsem rozhodně víc než třeba před osmi lety.

V roce 2017 jste v hale v Bělehradě vybojoval evropský titul. Co se vám z té doby vybaví?

Že to byl třetí titul, neseběhl jsem po dlouhé době první… A také, že ve štafetě jsme měli zpoždění a strašně jsme mrzli v hale. Doufám, že se teď nestane něco podobného. Tehdy jsme už byli svlečení, čekali jsme pod dráhou, taky časy štafet tomu pak odpovídaly. Byl to pomalý závod, ale my měli bronz, takže jsme byli spokojení.

POTŘETÍ. Pavel Maslák získal na halovém světovém šampionátu třetí zlato v řadě v běhu na 400 metrů.

Za co byste byl rád nyní?

Chci v rozběhu běžet season best. Určitě mám i ambice postoupit do semifinále, to bych byl šťastný a spokojený. Rozběhy se ale běží různě. Nevím, jestli se mi to povede, nebo ne.

Zároveň byste chtěl asi vyhrát i souboj o pozici české jedničky proti Patriku Šormovi, že?

Ano. Chtěl bych si vzít nejrychlejší letošní český čas (46,25), to by bylo samozřejmě super. Ale věřím, že Patrik má dobrou formu a že ten čas ještě zlepší.

Jak souboje s ním vnímáte?

Jsou prestižní, zajímavé. Je to něco nového a člověka to nakopává. Je i super, že trénujeme spolu a taháme se. Sice nám jde každému něco jiného, ale nakopává to.

Na jaké přednosti v tomto minisouboji spoléháte?

Já spoléhám na rychlost. Patrik je zase vytrvalejší. Ale rychlost se mu zlepšuje a mě zhoršuje, takže teď jsme na tom skoro stejně. Snažím se, co to jde.

Právě na to, že vám odešla rychlost, jste si stěžoval po domácím mistrovství v Ostravě. Přišli jste na to, co za tím vězí?

Na to se asi zas tak rychle přijít nedá. Samozřejmě to zkoušíme, ale od Ostravy to tak rychle zjistit nejde. Uvidíme v létě, když se začne zase víc trénovat. Teď se zase tolik netrénovalo, spíš se jen ladilo.

V neděli vás pak ještě čeká štafeta. Jaké máte ambice v ní?

V ní finále. Někdy se nám povede, někdy ne, ale myslím, že teď na něj máme.