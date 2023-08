Jeden cíl splněný, radovala se Jíchová ze semifinále. Ale spokojená nejsem

Littlová, pátá žena světového žebříčku a pamětnice památných běhů Zuzany Hejnové, patří na trati 400 metrů překážek ke spolufavoritkám bojů o medaile.

Nikoleta Jíchová, dvaadvactiletá česká debutantka na světovém šampionátu, má v Budapešti cíle jiné.

Celkem tři.

K jednomu z nich si nyní může napsat: splněno. Prodrala se z rozběhu do semifinále. Čas 55,10 jí zajistil postupovou čtvrtou příčku v pátém rozběhu.

Nebyla to však bezproblémová cesta.

„Zase tak technicky povedený závod to z mé strany nebyl,“ rozhovořila se. „Udělala jsem totiž stejnou koninu jako na republice v Táboře, kdy jsem také neměla rytmus ideální. Ale je fajn, že rychlostně to bylo dnes docela dobré. Přece jen, předvedla jsem i tak druhý čas kariéry - a důležitý je postup.“

Po poslední překážce ještě zůstávala za průběžně čtvrtou Maročankou Ennadiovou. Ale s tou přece neprohraju, přesvědčovala sama sebe.

KDYŽ JEŠTĚ MAROČANKA BYLA PŘED NÍ. Jíchová bojuje s Ennadiovou.

„Věděla jsem sice, že Ennadiová má osobák lepší než já, 54,37, jenže vždycky v minulosti jsem ji předběhla. Říkala jsem si: Musím si to s ní rozdat i tady. A povedlo se. Ten skalp mě těší.“

Pravda, i kdyby s marockou sokyní na cílové čáře prohrála, vešla by se mezi postupující časem. „Ale na to, jaký čas je zapotřebí, jsem se před startem vůbec nedívala, nechtěla jsem se tím stresovat. Jen jsem koukala do země a říkala si věci, co jsem si potřebovala říkat.“

Jaké? „To je tajné,“ pousmála se.

Kulisy zaplněného velkého stadionu při vrcholné akci zažila poprvé loni na evropském šampionátu v Mnichově. „Letos je to tady podstatně větší tlak, ale snažím se nepřipouštět si ho. Je to prostě mistrovství světa, kde už nejsou žádná ořezávátka,“ povídá a každou chvíli si sama pro sebe opakuje: „Tohle je přesně to, co chci dělat a co mě baví. Jsem na mistrovství světa, kam jsem se chtěla dostat, a už jen to je snové.“

VYČERPÁNÍ. Nikoleta Jíchová po úspěšném rozběhu.

V Budapešti chybí fenoménka této disciplíny Sidney McLaughlinová, která loni stlačila světový rekord až na neuvěřitelných 50,68.

Letos se Američanka zaměřila na hladkou čtvrtku a v červenci ji v Eugene zvládla za 48,74, čímž se ujala vedení ve světových tabulkách roku. Čtvrtce bez překážek chtěla dát přednost i v Budapešti, ale zranění kolena jí vystavilo stopku.

Jednoznačně největší favoritkou na 400 metrů překážek je tak na šampionátu Femke Bolová s letošním maximem 51,45. Nizozemka ze sebe setřepala zklamání z pádu v sobotní smíšené štafetě a suverénně vyhrála rozběhy časem 53,39. Přesto, že vyklusala posledních 20 metrů.

„Mně osobně tady McLaughlinová nechybí, ovšem její souboj s Femke by byl rozhodně zajímavý,“ říká Jíchová. „Ale ty v budoucnosti ještě mohou být.“

Pro českou novicku navzdory spokojenosti s postupem do semifinále, dva cíle v Budapešti stále zůstávají.

Pokořit osobní rekord 54,88.

A splnit olympijský limit 54,85.

Na oba bude mířit v úterním semifinále. Možná víc než se soupeřkami v něm bude tentokrát bojovat právě s časem.

„Pořád si trvám na svém, že tu chci osobák a limit,“ ujišťuje. „Abych odcházela ze stadionu s tím, že jsem udělala maximum. Rezerva dvě tři desetiny tam je. Zatím ještě uspokojená nejsem a myslím, že je to tak dobře.“