SS na krku, pavučina na lokti. Aféra se sekuriťákem na atletickém MS

Tedy aspoň podle maďarských webů Telex.hu a Index.hu.

Jde o první skandál dosud vcelku poklidného atletického šampionátu. Muže český fanoušek zachytil v neděli dopoledne. Na svůj profil pověsil jednu fotku, která je většina postavy sekuriťáka a pak i druhou, která je přiblížená na jeho tetování SS na krku.

Pavučina na pravém lokti pak mívá jediný význam – její nositel je rasista.

„Budapešť, Maďarsko. Oficiální bezpečnostní služba na mistrovství světa v atletice,“ připsal k příspěvku fanoušek vystupující pod přezdívkou Jack Fella.

The official security service at the World Championships in Athletics. Which is currently underway. Budapest - 🇭🇺Hungary. pic.twitter.com/5IInnmzHbp

Muž byl zaměstnancem firmy Valton Security, která pomáhá organizovat atletický světový šampionát a zároveň se stará o bezpečnost.

Maďarští novináři tak okamžitě kontaktovali organizátora šampionátu, aby zjistili jeho postoj k zaměstnanci s tímto symbolem na těle. Odpověď přišla rychle.

„Případ je naprosto nepřijatelný. Požádali jsme subdodavatele poskytujícího bezpečnostní služby, aby okamžitě zasáhl,“ odepsal organizační výbor.

To mohlo znamenat cokoliv – vyhazov, odvolání ze směny, nebo třeba jen zakrytí tetování na krku šátkem.

I proto novinář Bakré-Nagy Ferenc kontaktoval přímo bezpečnostní firmu, aby zjistil, jakým způsobem se ke svému zaměstnanci hodlá zachovat. Ta mu odpověděla, že se prý dotyčný na přijímacím pohovoru objevil v mikině s kapucí.

Tetování vzadu na hlavě tak údajně nebylo vidět. Firma každopádně uznala, že jde o naprosto nepřístupnou věc a muže propustila.

Je to jen další střípek z maďarské reality, kde je zřejmá síla krajní pravice.

President Novák pardon György Budaházy. He was a very extreme Fascist political figure who believed in a violent coup to establish a New regime in Hungary before 2010. He was convicted in March 2022 along with other members of the Hunnia plot. He is the only one walking free. pic.twitter.com/5Xr5SHW3OA