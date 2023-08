Usaine, třes se! Zázračný Tebogo – první Afričan s medailí ze stovky

Miluje momenty před startem.

Nasadí si sluchátka, sedne si na zem, nebo se prochází, vyklusává. U toho poslouchá soundtrack z domovské Botswany. Zatímco kolem něj pobíhají nervózní sprinteři, on prý bývá naprosto klidný.

„Většinu času jen poslouchám hudbu – tradiční písně z Botswany, protože mi připomínají mé kořeny a místo, odkud pocházím,“ prozradil Letsile Tebogo. „Je pak pro mě mnohem snazší se uvolnit.“

I v neděli večer to v Budapešti bylo vidět.

Zatímco třeba velký favorit Fred Kerley nepostoupil ani do finále stovky, stejně jako olympijský šampion Marcell Jacobs, on tyhle nástrahy zvládl bez problémů. A ve finále pak letěl. Tak rychle, až se málem stal senzačním mistrem světa.

O pět setin prolétl cílem pomaleji než Noah Lyles. I tak se stal prvním Afričanem, který získal na stovce medaili ze světového šampionátu.

Lyles i třetí Zharnel Hughes mu na tiskové konferenci zatleskali.

„Tohle stříbro je pro celou mou zemi, pro celý kontinent. Díky bohu jsem na tenhle úspěch dosáhl, lidi z Afriky mě poháněli. Věřím, že náš kontinent má hodně potenciálu,“ usmál se.

Začátek velké kariéry?

Dřív jsem na atletiku kašlal

V šesti letech se vrhnul na fotbal a atletiku.

Učitelé ho povzbuzovali, aby se věnoval oběma sportům, oba mu totiž náramně šly. Jen při kopání do míče ho zranění neustále brzdila. I proto se brzy rozhodl věnovat hlavně dráze.

„Na ní jsem neustále předbíhal lidi a vyhrával medaile. Ve fotbale jsem naopak často seděl na lavičce, což mě frustrovalo a jen to podnítilo mé rozhodnutí plně se zaměřit na atletiku. Později jsem zjistil i to, že v tomhle sportu jsem schopný sehnat dost peněz na jídlo pro svou rodinu,“ popisoval běžec, jehož matka Seratiwa vychovávala spolu s bratrem sama.

Ve třinácti se zúčastnil mistrovství sportovní asociace základních škol Botswany. Vyhrál tam stovku, dvoustovku i štafetu na 4x100 metrů.

Tehdy poprvé přišlo volání reprezentace. Vyslyšel ho, ale dál bral atletiku hlavně jako zábavu. Až před čtyřmi lety vzal sprinty vážně.

„Trochu jsem na atletiku kašlal, než mi došlo, že si díky ní fakt můžu solidně vydělat,“ řekl.

V roce 2019 už zaběhl stovku za 10,68 a dvoustovku za 21,12.

„Ke komu jsem vzhlížel? Ke klukům jako Isaac Makwala (čtvrtkař), Karabo Sibanda (čtvrtkař) a Nijel Amos (půlkař). Ale pokud jsem chtěl být něčím výjimečný, potřeboval jsem závodit v jiných disciplínách. Proto jsem zvolil stovku a dvoustovku,“ líčil.

Jasně že i kvůli Usainu Boltovi, který ho v mládí inspiroval.

Slavil i 30 metrů před cílem

Už loni zažil velký průlom.

Dvakrát na stovce překonal světový rekord do 20 let – nejprve časem 9,94 sekundy, poté o několik týdnů později, když na mistrovství světa do 20 let zaběhl stovku z 9,91 sekundy.

V tom závodě dokonce slavil už 30 metrů před cílem. Otočil se na pravou stranu a potěšeně mával prstem.

Tehdy si ho atletický svět pořádně všiml.

„Tu oslavu jsem se rozhodl udělat ve chvíli, kdy jsem běžel. Chtěl jsem, aby to pro mě byl nezapomenutelný závod, protože jsem juniory opouštěl. Rozhodně jsem nechtěl ukázat jakýkoliv nerespekt, jen jsem chtěl potěšit mé fanoušky, kteří zůstávají po nocích vzhůru, aby mě sledovali. Aby si měli o čem v budoucnu povídat,“ usmál se.

I tahle jeho oslava vyvolala vzpomínky na velkého Usaina Bolta, jehož úšklebky, rozpřahování rukou a další oslavy byly mezi fanoušky tuze oblíbené. A Jamajčan to dělal i při vytváření světových rekordů, čímž je Tebogovi o to víc sympatický.

On sám momentálně drží tři nejrychlejší časy mezi juniory v historii. Velká škoda je, že Bolt žádný oficiální čas na stovce do 20 let nezveřejnil. Můžeme jen hádat, na jaké cifry se tehdy dostával.

Tak či tak, Tebogovi talent rozhodně upřít nelze.

Vždyť i na jeho stále oblíbenější dvoustovce už má osobní rekord 19,50, což je jen 31 setin od Bolta.

Letsile Tebogo jako druhý muž ve finále stovky na MS v Budapešti

„Usainovy časy jsou opravdu rychlé. Musíte být mentálně silní a být ve špičkové formě, abyste vůbec dostali šanci se k nim přiblížit. Ale mým konečným cílem v atletice je, aby si mě lidé po konci kariéry pamatovali stejně jako si pamatují Usaina Bolta,“ říká Tebogo.

Tedy jako velikána sprintu.

V Budapešti udělal první krok.