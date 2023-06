Koulařka nastoupila na překážky. Odvážný kousek však Belgii k udržení nepomohl

Kdyby k závodu nikdo nenastoupil, měla by belgická reprezentace z disciplíny nula bodů. Původně nominovaná Anne Zagréová soutěžit nemohla, a jelikož se tým krčil na sestupovém místě, nehezká ztráta by propad ještě navýšila.

Dlouho se přemýšlelo, kdo by mohl zkušenou překážkářku zaskočit. Volba Boumkwoové všechny překvapila. Je sice zkušenou koulařkou, dovednosti už prokázala rovněž v kladivářském sektoru. Ale 100 metrů překážek? Do toho by se za normálních okolností nehrnula.

Že disciplína není její chuťovkou, bylo znatelné už na startu, přesto radostně mávala do kamery a ambiciózně zaklekla na dráhu. Zatímco ostatní soupeřky pláchly a bojovaly, aby čas stáhly pod třináct vteřin, ona se statečně před každou překážkou zastavila a hrdě ji přeskočila.

TopatletiekLive @TopatletiekLive Anne Zagré is geblesseerd, de 13-voudig Belgisch kampioene werpen Jolien Maliga Boumkwo offert zich op voor het team, diepe buiging!

Když doklusávala k dalším, všechny soupeřky byly dávno v cíli. Českou překážkářku Terezu Elenu Šínovou po pádu v cíli dokonce stihli zkontrolovat lékaři, Boumkwoová pořád k finiši mířila.

Za velkého potlesku diváků a s velkým úsměvem na tváři nakonec doběhla v čase 32,81 vteřin, skoro dvacet sekund za vítězkou.

Cíl ale splnila. Navíc po diskvalifikaci švýcarské favoritky Ditaji Kambudjiové přinesla dokonce dva body. Bohužel pro Belgii, ani její týmová oběť reprezentaci nezachránila, po čtrnáctém místě sestoupila do nižší divize.