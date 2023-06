Dojetí a naprostá euforie. Smíšená štafeta na tribuně počítala, pak slavila zlato

Česká štafeta startovala v papírově horším rozběhu B, když ale Vondrová proťala pomyslnou cílovou pásku, svítila za jejich jmény písmena CR, která značila rekord šampionátu. „Věřili jsme, že takový čas bude stačit na medaili, ale že je to ta nejcennější, je teda překvapení,“ slavila Petržilková.

Na tribuně bedlivě sledovali druhý rozběh, v nervy drásajícím čekání pozorovali jeden druhého. „Když dobíhal třetí ze štafety, tak jsme si počítali, kolik by ta holka musela běžet, aby měli čas jako my, a vycházelo to těsně,“ vtipkoval Müller. „Tos dělal možná ty, my na to neměli kapacitu!“ oponovala mu se smíchem Vondrová.

Všichni čtyři se culili a hledali slova, jak výkon co nejlépe popsat. „Mně se běželo naprosto skvěle,“ liboval si Krsek. „Měli jsme s trenérem plán, věřím, že ten se povedl,“ radoval se.

„Spravil jsem si chuť po překážkách,“ oddechl si Müller. „Byl jsem z nich špatnej, jsem rád, že se to povedlo. Přijeli jsme sem odhodlaní, holky jsou ve skvělé formě,“ chválil. „A kluci taky!“ dodala Vondrová.

Společně udělali obří krok k tomu, aby českou štafetu vyhoupli až na soupisku srpnového mistrovství světa. „Jestli tohle nebude stačit, tak už asi nemáme šanci,“ popíchla Vondrová. „Mělo by,“ uklidnila ji smějící se Petržilková.

Obě výkon výrazně vytunily. „Strašně jsem to nechtěla pokazit,“ prozradila Vondrová. „Rozběhla jsem to pomaleji, byla jsem taková nesvá.“ Ale v závěru naprosto zazářila, za což ji zbylí kolegové celou dobu chválili.

Vít Müller na startu svého úseku v rámci smíšené štafety Evropských her v Polsku.

„Už jsem se jednou do takové situace dostala a pamatuju si, že jsem běžela tak jako zalknutě,“ komentovala Petržilková, která se předvedla na druhém úseku. „Snažila jsem se vytěžit co nejvíc ze své zkušenosti, ale samozřejmě to bylo těžké. Když si člověk jede svoje tempo, neví, jestli je rychlé nebo pomalé. Ale když jsem viděla mezičas, věděla jsem, že je to dobré.“

Smíšená štafeta uzavírala v polském Chorzówě mistrovství Evropy družstev. „Všichni jsme byli po prvním dni trošku zaskočení, protože se z našeho pohledu docela povedl,“ připomněla Vondrová osobní rekord čtvrtkařky Petržilkové nebo stříbro Filipa Šnejdra.

„Jak jsme byli na sestupu, všichni jsme se semkli a řekli si, že přece nespadneme. Tak jsme zabrali a vyšlo to,“ těšilo ji konečné deváté místo českého týmu.

„Pomohlo nám, že jsme běželi s čistou hlavou, protože jsme věděli, že jsme zachránění,“ odkryla Petržilková zákulisí týmu. „Už v call roomu panovala hodně dobrá nálada,“ smála se. „Já byl takovej hlasitější,“ vysvětloval Krsek. „Matěj dělal Matějoviny,“ uzavřela Petržilková.