Čtvrtkařka Malíková se kvalifikovala na olympiádu, Špotáková znovu vyhrála

Dvacetiletá Malíková znovu potvrdila, že se umí připravit na vrcholné závody. Podobně jako loni v Plzni si na mistrovství republiky výrazně vylepšila osobní rekord, tentokrát z něj ubrala 42 setin. S přehledem tak překonala čas 51,35 sekundy, který dává jistotu individuálního startu v Tokiu a na který poslední rok cílila.

Nezastavilo ji ani to, že po odhlášení Vondrové běžela sólozávod. „Je to něco jiného to běžet a snít o tom čase. Chtěla jsem běžet 51,35, měla jsem to v hlavě už přes rok a minulý rok už jsem si říkala, že to je reálné. Tento rok jsem to potvrdila. Ale je něco jiného to potvrdit než si to jenom říkat v hlavě,“ radovala se. Mužskou čtvrtku vyhrál jednadvacetiletý Matěj Krsek v nejlepším letošním českém čase 46,40. Českého rekordmana Pavla Masláka (46,60) porazil ještě Patrik Šorm (46,47).

Dvojnásobná olympijská vítězka Špotáková měla nejlepší hned první pokus, kterým se letos poprvé dostala za hranici 61 metrů. Svůj nejlepší výkon této sezony vylepšila o metr a 13 centimetrů. Pak už v horkém počasí házela jen dvakrát, ale nezlepšila se. „Jsem velmi spokojená, protože v plánu bylo si vylepšit sezonní maximum a to se povedlo hned prvním hodem o více než metr,“ řekla.

Bronz ve své první letošní soutěži získala Irena Gillarová. Výkonem 55,70 ale výrazně zaostala za svazovým olympijským limitem 59 metrů, který by jí vzhledem k dobrému postavení v žebříčku mohl zajistit účast na OH.

Šestý domácí titul získal halový mistr Evropy ve vrhu koulí Tomáš Staněk. Stačil mu k tomu výkon 20,68.