Jsem uvolněná a odpočatá, hledá i na zraněních pozitiva Ogrodníková

Co se přihodilo?

V Kluži (kde závodila minulou sobotu) se mi zasekl krk. Po soutěži jsem začala cítit zvláštní tlak a hodně mě bolela hlava. Když jsem šla na doping, tak jsem ani nevěděla, co jsem podepisovala, bylo mi nevolno. Přes noc se to potom hodně zhoršilo, takže jsem druhý den krkem moc nehýbala. Pak jsem byla u pana profesora Koláře, který na pár dní zakázal házení.

Jakou diagnózu jste od něj slyšela?

Řekl mi, že došlo k distorzi krční páteře, trochu se mi posunul obratel a tlačil mi na nějaký nerv. Z toho důvodu jsem vypustila mistrovství republiky rozhodla jsem se, že zruším i Oslo (1. července). Vyměním ho za Maďarsko, které je šestého. Získám trochu víc času.

Jak je na tom krk teď?

Včera (v sobotu) jsem se po dlouhé době vzbudila s tím, že mě nebolí. Už otáčím hlavou, v úklonu mě to ještě trochu tahá. Potíže jsem měla dlouho, držely se mě osm dní a nevypadalo to, že se to zlepšuje. Pak fakt ze dne na den jsem se probudila a bylo to fajn.

Jak omezení zasáhlo vaši přípravu?

Trénovala jsem to, co šlo. Nemohla jsem třeba vůbec klusat, to mně v krku hrozně škubalo. Tak jsem místo toho jezdila na kole, abych zahřála nohy. Z abecedy jsem některé cviky, třeba skipping, vůbec nemohla dělat. Ale některé cviky mi naopak šly.

Jaké?

Zjistila jsem, že čím pomaleji jdu rovinky, tím je to pro krk horší. Sprinterské běhací věci mi nedělaly tolik problém. V posilovně jsme toho moc nešli, opravdu jenom střed těla. Radši jsme to nechávali v klidu podle doporučení pana Koláře.

Předepsal vám i nějakou léčbu, nebo to je hlavně otázka času?

Čekala jsem, že se to po lécích a po křupání zlepší rychleji. Většinou, když se zablokuje krk, tak to trvá tak tři čtyři dny. Tady se na mně podepsal ještě přelet z Rumunska, střídání klimatizace a tepla, byla jsem hodně na práškách proti bolesti a na uvolnění, abych se aspoň vyspala.

V tréninku házíte?

Teď od víkendu už můžu. Krk mě ještě trochu tahá, takže ho nechci moc dráždit. Budu házet v úterý a v pátek před závody v Maďarsku. Tam už by to mělo být dobrý.

Na konci května jste si uštípla kousek žebra, teď další komplikace. Kolik času vás to stálo v přípravě?

Fyzicky jsem určitě nic nezameškala, naopak teď cítím, že jsem dobře uvolněná, odpočatá. Takhle bych se chtěla cítit v Tokiu. Házení byl větší problém, kvůli žebru jsem nevynechala ani jeden házecí trénink, ale nedělala jsem to s velkou intenzitou, nemohla jsem se víc rozběhnout.

Čemu tedy věnujete poslední měsíc přípravy před Tokiem?

Teď už to budou jen detaily v házení. Kvůli žebru jsem musela intenzitu snížit, což byl problém. Ale na druhou stranu to může být dobře, protože svaly se trošku povolily. Cítím, že i rameno je takové volnější. Jinak fyzicky mám natrénováno dost.