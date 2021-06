Soupeřky nesleduji, v Tokiu bude vše jiné, říká Špotáková. Sama se před hrami zlepšuje

Výkon 61,38 jste hodila hned prvním pokusem, jak se vám zamlouval?

Ani se mi nezdál tak dobý, ještě se to dá vylepšit. Pak jsem hodila jenom kvůli divákům ještě třetí pokus, trenér mi to sice zakázal, ale jak odešel dozadu na kouli, tak jsem si to dovolila. Diváci si to zasloužili, když už jsem tu byla, tak jsem si to aspoň z krátkého rozběhu užila.

Vaše dosavadní sezonní maximum bylo 60,25, znamená to tedy, že forma se stupňuje?

Takhle nějak jsme si to přáli, že sezonu začnu dost brzo bez rozházení. Začátek byl sice krutý, bylo to docela ostré. Myslím, že málokdo by si na to troufnul. Naštěstí se to lepší a věříme, že budu přidávat po metříkách a v Tokiu by to mohlo došplhat třeba i na něco slušného. Já se většinou během sezony lepším, doufám, že jsem to s věkem neztratila.

Do Tokia zbývá měsíc, jak jej plánujete strávit?

Teď 1. července je Oslo, které se kvůli republice sice moc nehodí, ale bude to pro mě první velké setkání s konkurencí, sama jsem zvědavá, jaké to bude. Potom Devátého je Diamantová liga v Monte Carlu, kde jsem to vždycky měla ráda, tak doufám, že tam nebudu rozbitá. Je to taková trojkombinace. Ale těším se moc, bude to velký závod, jaký jsem dlouho nezažila.

I vzhledem k nabitému programu pro vás bude nejdůležitější zůstat zdravá?

Musím se o to opravdu starat, všichni děláme, co můžeme. Bolístky má každý, já se snažím si nestěžovat. Ale musím říct, že to teď docela drží.

Máte přehled, jak jsou na tom soupeřky?

Snažím se je moc nesledovat, ani to moc nemá smysl, stejně v Tokiu bude všechno jinak. Během sezony vždycky někdo zaleze, někdo třeba hodí na začátku, pak zaleze, závodnice mají různé taktiky. A v Tokiu bude vše jinak, takže nemá moc smysl sledovat ostatní.

Ve Zlíně jste získala už 14. titul republikové šampionky, počítáte je ještě?

Před rokem jsem to trochu hrotila, chtěla jsem ho. Je fakt, že Nikola (Ogrodníková) mi to dneska usnadnila, že nakonec nešla. Ale myslím, že se to určitě počítá, je to rekord, tak je zase na dalších, aby se dotáhli. Honza Kudlička (v sobotu ve Zlíně získal 13. titul) musí příští rok zase znova vyhrát. Musím mu ještě popřát k narození dcery, měl to těžší než já.

Už jste předtím na tomto stadionu závodila?

Na atletickém stadionu jsem byla poprvé, jinak ve Zlíně jsem byla myslím dvakrát, jednou v centru na koncertu. Líbí se mi tady moc, stadion je moc pěkný, ráda závodím, kde jsem ještě nezávodila. Jdu i po stopách Emila (Zátopka), fotila jsem se tady s ním.