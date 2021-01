Nemůžu svým lidem říct, že pro ně nemám práci, tvrdí Zdeněk Pohlreich

„Některých zaměstnanců už jsme se museli zbavit. To je jasné, patří to bohužel k tomu. Pro ty, kteří zůstali, se snažíme alespoň nějakým způsobem vydělat peníze, aby mohli nějak žít a fungovat,“ říká Zdeněk Pohlreich v pořadu Limuzína s Mírou Hejdou.



Jeho život už dnes není o vaření. „Je o byznysu a počtech. Čísla jsou teď taková, že jsme jen tak tak schopni poplatit své závazky. Naštěstí nejsme v situaci, že bychom do toho museli brutálně strkat peníze z nějakých jiných zdrojů. Z tohoto pohledu je to tedy relativně pozitivní. Ale to se může každou chvíli změnit,“ popisuje šéfkuchař.

Na jednu stranu je celá situace podle Pohlreicha hodně poučná. „Člověk si znovu přesně spočítá, kolik ho co stojí. Navíc jsme se kvůli krabičkám naučili vařit zase trochu jiné věci, než jsme normálně zvyklí,“ vysvětluje s tím, že tlak na cenu je v tuto chvíli obrovský.

„Spousta lidí se rozhodla z toho vysekat pomocí nějakých slev, což je věc, která samozřejmě nefunguje. Musíme však jít s trhem. Takže to, co stálo před covidem například 220 korun, musí dnes stát 150 korun,“ říká podnikatel.

Krabičkám se Zdeněk Pohlreich zpočátku velice bránil. „Musel jsem to nakonec celé přehodnotit, spolknout svou ješitnost a říct si, že se nedá nic dělat a jiný trh tu v tuto chvíli zkrátka není. Musím se chovat jako byznysmen a ne jak nějaký tvrdohlavý blázen,“ vysvětluje.



Radost z celé situace samozřejmě nemá. Odmítá však přijmout myšlenku, že to, co se děje, je konec světa a že to tak bude už navždy. „Počítal jsem také variantu zavřít to celé úplně a nechat to na čas být. Máme však lidi, kteří jsou s námi třeba deset let a víc. A takovým prostě nemůžeš říct, že pro ně nemáš práci,“ dodává Pohlreich.

Celý rozhovor můžete sledovat v pořadu Limuzína s Mírou Hejdou na ÓČKO STAR. Premiérově ve čtvrtek v 17:00, v reprízách pak v sobotu v 11:00 a v neděli v 18:00.