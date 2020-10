Nečekaně zemřel moderátor Prima vařečky Daniel Kopál, bojoval s covidem

Podle deníku Blesk se už 21. října na facebookové stránce Keltoviny objevily první informace, že Kopálův zdravotní stav není dobrý. „Dan leží v kritickém stavu v nemocnici na dýchacím přístroji a prognózy jsou bohužel velmi nejisté,“ napsal tehdy administrátor.

Podle informací Blesku Kopál v nemocnici na přístrojích bojoval s koronavirem. Nakonec prohrál, selhaly mu plíce.

Daniel Kopál se svého času angažoval i v politice, kde se stal stoupencem Tomia Okamury. V roce 2013 byl číslem dvě na jihočeské kandidátce za hnutí Úsvit Přímé Demokracie. Zdůvodnil to tím, že ho štvala arogance a sobeckost politiků při jejich rozhodování. V Okamurově straně viděl cestu, jak lidem rozvázat ruce a „vrátit stát občanům“.

Populární pořad Mňam aneb Prima vařečka uváděl spolu s kolegou Martinem Zounarem.



I rozhlasový moderátor

Kopál působil i jako rozhlasový moderátor, pracoval v jihočeském Rádiu Faktor. „Úžasný člověk, kterého snad nikdy neopouštěla dobrá nálada a vždycky na něj byl spoleh. Budeš nám strašně chybět, kamaráde!!! Nikdy nezapomeneme,“ uvedla stanice na Facebooku. Kopál stál u vzniku populárního jihočeského rádia spolu se současným nezávislým senátorem Ladislavem Faktorem. I on už na svém facebookovém profilu vyjádřil politování nad Kopálovým odchodem.

Na kolegu vzpomněl i současný programový ředitel Radia Kiss Roman Anděl. „Když se v rádiu rozsvítila červená, Dandy spustil mistrovský koncert. Pohoda v jeho hlase. Věčně dobrá nálada. Přesně věděl, kam sáhnout. Mix pult obsluhoval, jako by se s ním narodil. Když jste ho sledovali jako začátečník, což byl můj případ, nabyli jste dojmu, že je role ‚rádiového moderátora‘ to nejsnazší, co můžete dělat Pak jste si k mikrofonu prvně sedli a pochopili, že než se dostanete tam, kam Daniel Kopál, bude to ještě spoustu let trvat,“ napsal na sociální síť Anděl.

Kopál byl i spoluautorem knih o vaření. Publikaci Nejlepší recepty z televize vydal před deseti lety spolu s dalším televizním kuchařem Jiřím Babicou.