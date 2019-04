Při fotbale to mám jako Jágr. Vím jak, ale už to nejde, říká Leoš Noha

Herec Leoš Noha tíhl k herectví od puberty. Kariéru začal v Činoherním studiu v Ústí nad Labem jako osvětlovač. Postupem času se objevil v několika menších divadelních rolích a dotáhl to až do Divadla Na zábradlí v Praze, kde nyní působí již patnáctým rokem.



Leoš Noha miloval vždy také fotbal. „Dokonce jsem kdysi dostal poznámku ‚Při fotbale je vulgární‘. Teď už jsem při tom fotbale klidnější, protože to mám podobně jako Jarda Jágr. Vím jak, ale už to prostě tak nejde,“ vtipkuje herec.

Nohu prý dokonale vystihuje heslo Sex, drogy, rock´n´roll. Herec však oponuje tím, že to již zdaleka neplatí. „Nejdřív se to změnilo na pivo, guláš a country. Teď už je to kvůli cukrovce spíše voda, dieta a ticho,“ říká.

Leoš Noha si kvůli roli mafiána Romana v seriálu Most! nechal oholit hlavu. „Bylo to celé takové absurdní. Prušinovský po mně nejdříve chtěl, abych si nechal narůst dlouhé vlasy, protože jsem měl hrát původně faráře, který by vypadal trochu jako Ježíš. Pak to však dopadlo jinak a šel jsem dohola. Přítelkyně Lenka nebyla tehdy z mojí proměny úplně nadšená,“ zavzpomínal herec.

Martin Hofmann a Leoš Noha v seriálu Most! (2018)

