Divadla jsem nechal kvůli lidem. Bylo mi trapně, že jsem chcípák, říká Noha

„My jsme s tím chtěli jet do Bruselu a zazpívat tam: Já jsem Buzerant a přicházím k vám z české země,“ vysvětlil se smíchem herec, který byl patnáct let členem souboru Divadla Na Zábradlí. „Já jsem byl bohužel v angažmá, já jsem měkkej. Ale teď už jsem na volné noze.“

Herec a komik je divákům dobře známý z mnoha oblíbených televizních seriálů. V posledních letech ho trápily vážné zdravotní potíže se srdcem. „Není o co stát,“ mávl rukou a zavzpomínal, že se jeho onemocnění projevilo tím, že nemohl dýchat. „Nemohl jsem se dodechnout, zadýchával jsem se, například i když jsem hrál, proto teď už nehraju.“

Odchod z divadelního prostředí a celková změna životosprávy, včetně toho, že pověsil na hřebík bouřlivácký život s drogami a alkoholem, mu však hodně prospěly, a tak se jeho zdravotní stav pomalu zlepšuje. Z původně zjištěných dvaceti pracuje dnes jeho srdce na čtyřicet procent. „V padesáti letech mi zjistili, že mám vrozenou vadu srdce. Přitom jsem byl výkonnostní sportovec a byl jsem kontrolovaný od nějakých patnácti let. Ale je možné, že tím svým hereckým způsobem života jsem si to maličko prohloubil,“ řekl.

Herec Leoš Noha (uprostřed) jako host fotbalového zápasu Mojžíř - Klášterec (2022)

Leoš Noha pochází z Ústí nad Labem, kde také počátkem devadesátých let začínal v Činoherním studiu. „Začal jsem tam jako osvětlovač. Podobně jako Václav Trégl v Osvobozeném divadle. Jsem vlastně takový ústecký Trégl,“ řekl a dodal: „Pak už je těžké toho pitomce dostat z jeviště, když si myslí, že mu to trochu jde, a lidi mu to žerou. Zatím mi ten podvod prochází až doteďka.“

I když se nyní tedy vzdal svého divadelního působení, hodně točí. A ačkoli se považuje za velkého ústeckého patriota a dojíždí do Leštiny u Malého Března na svoji chatu, kvůli práci trvale žije v Praze. „Divadlo je stejně nuzota. Je to jen špatně placený koníček. A já jsem toho nechal především kvůli lidem. Protože se mi stávalo, že jsem se zadýchával. Bylo mi trapně, nechtěl jsem, aby se lidé dívali na nějakého chcípáka, který nemůže dýchat,“ přiznal herec, který se svojí současnou partnerkou vychovává její dvě děti a sám má z předchozích vztahů pětatřicetiletého syna a třiadvacetiletou dceru.