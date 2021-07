Gottovu autobiografii pokřtili netradičně. Četli z ní Dyk, Šíp i Krajčo

Ukázky z knihy Karla Gotta Má cesta za štěstím: RYBÍ TUK VE ŠKOLE A ŽVÝKAČKY OD „AMÍKŮ“ Každé ráno vstoupil do třídy učitel Vojtěch Kadera. Museli jsme se seřadit do fronty a každý dostal lžičku rybího tuku „proti rachitidě neboli křivici“, jak pravil třídní. Prý v tom odporném a páchnoucím oleji byly „pro zdraví potřebné živiny a vitaminy“. Brrr! Všichni jsme se vždycky oklepali s našklebenými tvářemi, až se nám kroutily prsty u nohou. Dodnes nepochopím, že po té nechuti k rybímu tuku, kterou jsem si tehdy v hlavě zakódoval, jsem si mohl v pozdějších letech zamilovat ryby a mořské plody. Dneska si dokonce v jediné škebli ústřice dovedu vychutnat celý oceán. Ta dokonalá chuť moře! Ta nezaměnitelná vůně nedozírných slaných vod! Po rybím tuku jsme se honem snažili spravit si chuť čímkoli jiným. A tak se ve třídě obchodovalo. Naučili nás to američtí vojáci, mezi nimiž jsme často v ulicích chodili, okouněli a sem tam na ně i pokřikovali: „Košile khaki – žvejkačky taky!“

Kdo dostal od amerického vojáka „čekuládu“, nebo dokonce balíček žvýkaček, byl mezi námi školáky král.

Obálka knihy Má cesta za štěstím JEŠTĚ SI UŽÍT AMERIKY A DOMŮ ZA MÝM PUBLIKEM! „Pane Gott, měl byste tady zůstat. Domů už se nevracejte.“ Vysvětlil jsem mu, že jsem si ve vlasti už vybudoval slušnou pozici. V jeho reakci jsem zaslechl cosi takřka výsměšného: „V Čechách? Well, ale my z vás tady dokážeme udělat rovnou světovou hvězdu!“

Jasnou podmínkou v případě souhlasu bylo stát se americkým občanem, a hlavně členem odborů. Být odborově organizován představovalo pro zpěváka nutnost, bez členství nemohl nikde vystupovat.

Můj dobrodinec dále chtěl, abych se co nejdříve zbavil slovanského akcentu...



JÁ, A CHALUPÁŘ?

Když už se obyvatelé Doubice konečně vyrovnali s obtěžováním médií, chtěli jsme se po okolí pohybovat, pokud možno velmi nenápadně a nevzbuzovat žádnou pozornost. S „papamobilem“ to ale dost dobře nešlo. Stávalo se, že když jsme přijížděli do jedné či druhé místní hospody – nebo z nich odjížděli –, hosté sedící venku mi dokonce tleskali. A to jsem nemusel ani zpívat! Byl jsem rád, že na nás Doubičtí nezanevřeli. Po těch novinářských nájezdech bych to nemohl mít nikomu za zlé. Ale místo toho jsme tu prožívali a prožíváme velmi příjemná setkání, s nejbližšími sousedy jsme se přátelsky sblížili, navštěvujeme se – jak to na vesnici má být.