Upřímně a otevřeně. Autobiografie Karla Gotta vychází ve středu

Kniha vychází symbolicky ve středu 14. července, v den zpěvákových nedožitých 82. narozenin. Ukázky oficiálně zveřejněné na internetu lákají na Gottovy vzpomínky z dětství i dlouholeté profesní dráhy.



„Každé ráno vstoupil do třídy učitel Vojtěch Kadera. Museli jsme se seřadit do fronty a každý dostal lžičku rybího tuku „proti rachitidě neboli křivici“, jak pravil třídní. Prý v tom odporném a páchnoucím oleji byly „pro zdraví potřebné živiny a vitaminy“. Brrr! Všichni jsme se vždycky oklepali s našklebenými tvářemi, až se nám kroutily prsty u nohou. Dodnes nepochopím, že po té nechuti k rybímu tuku, kterou jsem si tehdy v hlavě zakódoval, jsem si mohl v pozdějších letech zamilovat ryby a mořské plody,“ stojí v jedné z nich.



V další zas Karel Gott popisuje, jak jej v USA přemlouvali, aby se už do rodné země nevracel: „Vysvětlil jsem mu, že jsem si ve vlasti už vybudoval slušnou pozici. V jeho reakci jsem zaslechl cosi takřka výsměšného: „V Čechách? Well, ale my z vás tady dokážeme udělat rovnou světovou hvězdu!`. Jasnou podmínkou v případě souhlasu bylo stát se americkým občanem, a hlavně členem odborů. Být odborově organizován představovalo pro zpěváka nutnost, bez členství nemohl nikde vystupovat.“



Má cesta za štěstím je jedinou „autentickou a autorizovanou autobiografií“ Karla Gotta. Na bezmála sedmi set stranách čtenáři najdou kromě Gottových vzpomínek i 1 800 fotografií a jiných materiálů ze zpěvákova života – kresby, písňové texty, ale také vysvědčení nebo školní poznámky.



Při příležitosti uvedení knihy bude navíc ve středu od 10 hodin na youtubovém kanálu vydavatelství Supraphon k vidění video, ve které osm osobností včetně Karla Šípa, Miroslava Donutila, Vojtěcha Dyka nebo Jiřího Macháčka z autobiografie čte vybrané úryvky.

Název i fotografii od Lenky Hatašové na obálku knihy vybral Karel Gott sám ještě před smrtí. Její doporučená maloobchodní cena je 1 229 korun a z oficiálních facebookových stránek Karla Gotta vyplývá, že bude v prodeji běžně v kamenných i internetových knihkupectvích. Na Slovensku autobiografie vyjde 20. července a její doporučená cena činí 49,99 euro.



Kniha měla ke čtenářům zamířit už loni, Ivana Gottová však termín vydání kvůli pokračujícím pracím na knize posunula na letošní březen a posléze právě na středu 14. července. Na 7. října je plánována premiéra dokumentárního filmu Karel režisérky Olgy Špátové.