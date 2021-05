Zakažme večerkám noční prodej alkoholu, opět žádá Praha 1

Podobnou snahu měla radnice už v minulosti, ale bez úspěchu. První městská část se zaměřila hlavně na večerky a podobné provozovny.



„Zejména v klasické turistické sezoně jsou velkým problémem, protože si v nich zákazníci nakupují relativně levný alkohol, který pak konzumují na ulicích,“ uvedl radní Prahy 1 Jan Votoček.

„A to se všemi negativy, které k tomu patří, zejména pak s rušením nočního klidu, na něž si stálí obyvatelé oprávněně stěžují,“ doplnil.

Praha 1 by podle Votočka mohla omezit prodej alkoholu v provozovnách, které jí patří. To by však mohla být diskriminace jedné skupiny živnostníků, zatímco nájemci v soukromých domech v sousedství by alkohol prodávat mohli.

Proto městská část žádá přijetí obecně závazné vyhlášky zakazující prodej alkoholu, který by nebyl konzumován uvnitř těchto provozoven.

Podobnou snahu již tehdejší vedení Prahy 1 mělo v roce 2016, tehdy po městu chtělo omezení prodeje po 22:00 na území pražské památkové rezervace.



Nyní je pití alkoholu na veřejnosti v Praze řešeno s pomocí vyhlášky zahrnující výpis míst, kde je zakázáno. Zákaz platí na více než osmi stovkách míst v metropoli. Zástupci magistrátu již delší dobu mluví o novele vyhlášky, která byla naposledy upravená v roce 2013. Zatím se však neuskutečnila.

Na radnici první městské části se začátkem loňského roku vyměnilo vedení a Pavla Čižinského (Praha 1 Sobě) nahradil v čele městské části dosavadní první místostarosta Petr Hejma (STAN). Původní koalice Prahy 1 Sobě, Pirátů a Zelených navrhovala z důvodu velkého hluku zejména v Dlouhé ulici a jejím okolí po magistrátu omezení otevírací doby nočních podniků v centru, které se nakonec neuskutečnilo.

Pro turismus v Praze, který je závislý převážně na zahraničních návštěvnících, znamenala pandemie koronaviru drtivý propad. Do ubytovacích zařízení v Praze přijelo podle informací Českého statistického úřadu v letošním prvním čtvrtletí 82 109 lidí.



V meziročním srovnání to představuje propad o 92,9 procenta. V hotelech, penzionech a kempech ubylo hlavně zahraničních hostů, jejichž počet klesl o téměř 97 procent. Z Česka přijela do hlavního města necelá čtvrtina návštěvníků proti prvnímu čtvrtletí loňského roku.