Klid a žádní turisté. Noční starosta v Praze končí, není koho usměrňovat

„Přišla pandemie a koronavirová krize turistický ruch takřka umrtvila, takže od března řešíme opačný problém. Turismus se snažíme udržet při životě a ve spolupráci s Prague City Tourism realizujeme různé programy na podporu turistiky a kultury v Praze,“ řekla v rozhovoru pro MF DNES radní pro oblast cestovního ruchu Hana Třeštíková. První noční starosta Jan Štern proto ve své pozici na magistrátu na konci dubna minulého roku skončil.

„Dohodli jsme se, že tento projekt na nějakou dobu odložíme a třeba se k tomu v budoucnu vrátíme, až bude situace znovu normální,“ vysvětluje Jan Štern.

Informaci o odchodu Šterna hlavní město nijak neprezentovalo. Proti jeho úřadu se dlouho stavěla opozice, která funkci považovala za zbytečnou. Ovšem i přes konec angažmá Šterna na magistrátu samotná funkce nočního starosty zrušena nebyla. Město se ji rozhodlo přesunout pod společnost Prague City Tourism.

„Rozhodli jsme se, že bude lepší tuto pro město potřebnou pozici odpolitizovat a přesunout agendu nočního starosty přímo pod nově vzniklou společnost Prague City Tourism. Ta má navíc coby akciová společnost lepší možnosti při využití různých kampaní, průzkumů a opatření,“ říká Třeštíková. Podle radní je tato změna logická, protože společnost má za úkol naplňovat koncepci cestovního ruchu a noční život je jeho neoddělitelnou součástí včetně všech jeho negativních dopadů. Společnost Prague City Tourism s magistrátem převzetí funkce zatím nijak oficiálně neřešila. Jejímu přesunu se ale nebrání.

„Noční starosta teď pod nás momentálně nepatří, ale pokud se město rozhodne, že pod nás bude spadat, tak jsme s tím připraveni pracovat,“ říká mluvčí Prague City Tourism Klára Malá.

Návrh na přesun pozice a projektů nočního starosty pod společnost Prague City Tourism vznikl na magistrátu už před pandemií. Sám Štern se návratu do funkce v budoucnu nebrání. „Jsem v soukromé sféře a jsem ochotný se o tom bavit, až bude v budoucnu úřad znovu potřeba. Ale rozhodně tam není nějaký příslib nebo dohoda, že se vrátím, až se vrátí turisti,“ říká bývalý noční starosta.

Vyjednávání s nočními podniky

Funkci nočního starosty magistrát zřídil v lednu 2019. Hlavní pracovní náplní Šterna bylo společně s komisí pro nočního starostu analyzovat noční život v Praze a předkládat návrhy opatření na řešení problémů s ním spojených. Oficiálně ale neměl noční starosta žádné pravomoci. I přes nevšední název své funkce byl totiž na magistrátu zaměstnán pouze jako asistent radní Třeštíkové.

„Bylo to spíš označení, které jsme převzali ze zahraničí,“ vysvětluje Štern. „Šlo nám o to, přihlásit se k té myšlence. Nebyla to žádná nová pozice v rámci struktury magistrátu,“ dodává Štern.

Komise a noční starosta se zabývali například rušením nočního klidu v ulici Dlouhá, kde si rezidenti dlouhodobě stěžovali na hluk vycházející z barů a od opilých turistů. Se zástupci tamních nočních podniků vyjednávali například o investicích do personálu, který by měl za úkol tišit turisty. Těsně před příchodem pandemie Štern připravoval rozšíření kampaně, která by lépe informovala turisty o negativních dopadech nočního života v Praze. Všechny plány byly s příchodem koronaviru odloženy na neurčito. Komise pro nočního starostu zasedala naposled v říjnu roku 2019.

Zřízení úřadu kritizovala opoziční ODS, podle které je funkce zbytná. Třeštíková je ale s prací nočního starosty za krátkou dobu, co byl v úřadu, spokojená. „Jan Štern budoval tuto v České republice novou agendu úplně od začátku. To, co v tak krátkém čase dokázal, hodnotím velmi pozitivně a nebýt pandemie, byly by výsledky vidět více,“ říká radní. „Ukázal, že se touto problematikou dá zabývat koncepčně. Podařilo se mu také otevřít diskusi s ostatními městy, která řeší obdobné problémy jako Praha,“ dodává Třeštíková.