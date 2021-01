Za vražedný útok si Polák odpyká 15 let, potvrdil vrchní soud

„Přítomnost obžalovaného na místě činu byla řádně prokázána. V řízení jsme neshledali pochyby. Svědci byli řádně vyslechnuti v přípravném řízení, později se stali pro české soudy nedostupní,“ zdůvodnil středeční rozhodnutí předseda senátu Jiří Lněnička.

Trest podle soudu sice padl na spodní hranici sazby, podle soudu je však přiléhavý. „Lze však souhlasit s tím, že resocializace obžalovaného je obtížná. Neprojevuje žádnou lítost, odmítá přijmout vinu,“ řekl soudce Jiří Lněnička.

O Zarembově osudu v první instanci již loni na podzim rozhodoval senát Krajského soudu v Praze. Ten Poláka za vraždu a vražedný pokus poslal na 15 let do věznice s nejpřísnějším režimem. Trest padl na spodní hranici sazby, která v tomto případě činí 15 až 20 let.

Obhajoba se proti verdiktu obratem odvolala, s rozsudkem nesouhlasila ani státní zástupkyně. „Naše odvolání směřuje proti výroku o trestu, považujeme ho za nepřiměřeně mírný. Nebyly vzaty v úvahu přitěžující okolnosti. Obžalovaný jednal ze msty, plánovitě,“ zdůraznila státní zástupkyně.

Pro Zarembu požádala o trest v polovině sazby 15 až 20 let. Výrok o vině je podle žalobkyně správný, proti obviněnému svědčí řada důkazů, například analýza DNA ze stop krve oběti v pouzdře dýky, jíž detektivové zajistili u Jaroslawa Zaremby. Dále kamerové záznamy, pohyb telefonu a řada dalších.

Indiánská svatba

Obhájce ve středu žádal pro svého klienta zproštění viny. „Jmenuji se Jaroslaw Zaremba, jsem alkoholik. Alkohol piji 30 let,“ začal obšírnou obhajobu Polák. Řeč odstartoval od svých pocitů z revoluce v roce 1989, svěřil se i z kladných vztahů k Praze.

Poté neméně důkladně popisoval své zatčení v Plzni na konci listopadu 2019 a poté přešel na důkladné hodnocení některých svědků a jejich zálib. Nelíbilo se mu ani to, že krajan, kterého měl napadnout v Dobrovici, ujel po výsleších z Čech.

„Nevěřím ani to, že Kateřina není na živu. Že je to fikce,“ zpochybňoval cizinec, že jeho bývalá družka je skutečně po smrti, jak to tvrdila obžaloba. Obžalovaný soudu ve středu též sdělil, že se s ex družkou oddal „indiánským“ způsobem.

Tedy podobně jako legendární hrdinové filmových a knižních Mayovek Old Shatterhand a Vinnetou uzavřeli pokrevní přátelství rituálním řezem. „Bylo to tou samou dýkou. Proto se asi ta stopa krve dostala do pouzdra. Nechápu, proč jsem dostal 15 let. Zdá se mi, že je to všechno připraveno policií,“ dovozoval ublíženě obžalovaný.

Opilecké okno

„Pil jsem prakticky celý den, do noci,“ popisoval osudné momenty z 23. a 24. listopadu roku 2019 obviněný. Tvrdil, že si na nic nepamatuje. Byl prý v té době v Praze, kde se intenzivně oddával pití alkoholu a do Dobrovice určitě nejel.

Podle obžaloby však Polák přes Prahu odjel do Dobrovici a na ubytovně napadl pěstmi někdejší družku a matku své dcery, nato ji fatálně bodl dýkou do hrudníku. Tímto atakem to podle státní zástupkyně ale neskončilo.

Pár desítek minut po prvním ataku dělník, který v Čechách žil dva roky, napadl podle obžaloby na dobrovickém nádraží nového ženina přítele. Z Mladoboleslavska ujel do Plzně, kde pracoval. Zde ho záhy zatkli policisté a soudce jej poslal do cely liberecké vazební věznice.