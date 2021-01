Centrum je pro turisty, ne na bydlení, řekli Pražané v průzkumu

Výzkum agentura uskutečnila prostřednictvím internetového dotazníku a internetového panelu na vzorku 753 obyvatel Prahy starších osmnácti let.



Pražané odpovídali na to, jak centrum metropole vnímají. Třiadevadesát procent oslovených si myslí, že centrum města je důležité pro jeho fungování.

Podle iniciátorů ankety je důležité ptát se na takové otázky právě nyní. „V důsledku vládních opatření pro boj s epidemií se už na jaře centrum Prahy poprvé proměnilo v město duchů. Velmi silně vnímáme, že je na čase zamyslet se nad jeho rolí v rámci celého hlavního města a navrhnout dlouhodobou koncepci, která stanoví nový směr změn. Centrum ztrácí svého ducha, přichází o jedinečnost a autenticitu,“ vysvětluje Jan Adámek, předseda Sdružení Nového Města pražského, které zastupuje podnikatele a občany z okolí Václavského náměstí.

Z průzkumu vyplývá, že často probíraný turismus je podle naprosté většiny Pražanů pro město přínosný, zejména ekonomicky a také z pohledu mezinárodní prestiže.

„Kvůli absenci cestovního ruchu zasáhla současná krize nejvýrazněji právě centrum. Na místní podniky a firmy jsou navázáni další, mnohdy mimopražští dodavatelé a zásobovací společnosti. Tím už problém překračuje hranice samotného centra Prahy,“ dodává Adámek.

Turismus ale Pražané vnímají rozděleně jako turismus zahraniční a domácí. Zatímco domácí návštěvníci jsou přínosem podle jednadevadesáti procent respondentů, zahraniční turisty vnímá pozitivně jen šestasedmdesát procent.

Jsou turisté pro centrum přínosem, nebo zátěží? Zahraniční turisté Rozhodně přínosem 30 % Spíše přínosem 46 % Spíše zátěží

17 % Rozhodně zátěží

7 % Domácí turisté Rozhodně přínosem 34 % Spíše přínosem 56 % Spíše zátěží 8 % Rozhodně zátěží 2 %

Bydlet v centru se lidem nechce

Výzkum zjišťoval také postoj Pražanů k možnosti v centru hlavního města trvale žít. Na otázku, zda by chtěli v centru Prahy žít, pokud by bylo bydlení cenově dostupné, odpovědělo pozitivně jen sedmatřicet procent respondentů. Většinu oslovených by odrazoval hluk, ruch, chaos a noční život.

Kdyby bylo bydlení v centru dostupné, chtěli byste v něm žít? Určitě ano 14 % Spíše ano 23 % Určitě ne 28 % Spíše ne 35 %

Velká část lidí uvedla jako překážku k bydlení v centru také nedostatek zeleně nebo nedostatečný pocit bezpečí. Jen šestnácti procentům respondentů by vadila dopravní situace a nedostatek parkovacích míst.

Podle Pražanů zapojených do výzkumu do jádra metropole rozhodně nepatří auta, turistické atrakce, jako jsou pivní kola nebo segwaye, a ani drogy, nepořádek, lidé bez domova a žebrající.

Co vás odrazuje na životě v centru? Hluk, ruch, noční život 46 % Množství lidí a turistů, chaos 38 % Nedostatek zeleně, přírody 24 % Necítím se bezpečně a komfortně 16 % Doprava, parkování, auta

16 % Špína, nepořádek, zápach 11 % Ceny, drahota 11 %

Co do něj podle dotázaných naopak jednoznačně patří, je umění a živá kultura. Divadla, koncerty, výstavy a další kulturní akce jsou s centrem pevně spjaty podle názoru sedmdesáti procent Pražanů.

Sedmdesát procent Pražanů, kteří se účastnili průzkumu, se shoduje, že by významná veřejná prostranství měla mít svého správce. Centrum také podle respondentů potřebuje umět rychle reagovat na nové turistické atrakce a regulovat reklamu. Jen šest procent respondentů si myslí, že by se v centru mělo investovat především do parkování. Podle primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) průzkum potvrzuje jako správný směr, kterým se chce vedení města vydat v kultivaci historického centra.

„Naším cílem je podporovat turismus, ale zároveň přispět k jeho kultivaci. Chceme vytvořit podmínky pro udržitelný turismus, který nebude mít negativní dopady na místní obyvatele. Už nyní rozšiřujeme zeleň v centru Prahy, bojujeme s vizuálním smogem a neregulovanými ubytovacími platformami,“ říká Zdeněk Hřib.

Jak často centrum navštěvujete? Alespoň jednou za měsíc 78 % (z toho 47 % alespoň jednou týdně)

Několikrát za rok a méně často 22 %

Vedení města hodlá obraz centra v očích Pražanů vylepšit revitalizacemi významných veřejných míst. Pomoci by měla například rekonstrukce spodní části Václavského náměstí, kterou magistrát zahájil loni. Město schválilo také koncepci úprav Mariánského náměstí celkem za 90 milionů. To by se mělo začít měnit na konci příštího roku. Změní se také Platnéřská ulice, ve které vznikne prostor pro pěší a pro venkovní galerie.

Soutěž připravuje město i na podobu Vrchlického sadů u hlavního nádraží. „Snažíme se proměnit a zkvalitnit veřejná prostranství v centru, která by se stala lákadlem také pro obyvatele Prahy. V tomto nelehkém období, které všichni prožíváme, vnímám jako důležité v takovýchto projektech pokračovat, a tím dávat Praze a Pražanům pozitivní impulz do budoucnosti,“ říká náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček.