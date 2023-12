Zastánci výtoňského mostu měří korozi, Správa železnic už promýšlí přesun

Ve středu a ve čtvrtek budou specialisté měřit rozsah koroze mostu. Novinářům to řekl Tej a zástupci firmy. „Je potřeba tuhle konstrukci v panoramatu Prahy zachovat,“ řekl Tej.

„Inženýři ze Švýcarska a Velké Británie z projektantské firmy Cowi přijeli vypracovat studii, která bude hotová na konci února. Bude předaná panu ministru Kupkovi, aby ji mohl porovnat se studií, kterou provádí společnost Ata engineering,“ dodal. Kupka plánuje o řešení rozhodnout do konce roku.

Podle Teje bude součástí projektu i podrobný rozpočet a srovnání obou variant, jak výstavby nového mostu, tak i opravy původního. „Zatím jsme to jen rychle prošli, abychom viděli, jaké má most viditelné vady. A uvidíme, jak tyhle nedostatky půjdou opravit, jaký je jejich rozsah a jak to ovlivňuje bezpečnost,“ řekl David MacKenzie z Cowi. Ve středu se podle něj odborníci zaměřují na mostní oblouk, který je nejvíce zasažen korozí.

„Zaměřujeme se na kritická místa, kde jsou pozorovatelné největší korozní úbytky, abychom získali relevantní podklady pro navržení ideálního postupu při rekonstrukci tohoto ikonického pražského mostu,“ dodal MacKenzie.

Podle Teje by samotná oprava trvala jeden až dva roky. „Což je výrazně kratší doba, než je třeba na stavbu nového mostu, kde bude jen povolovací proces trvat několik let,“ dodal.

Správa železnic zvažuje přesun

Podle nedávno zveřejněné smlouvy v Registru smluv zvažuje SŽ možnost přesunu mostu do jiné lokality. Zvažovaná místa jsou v Lahovičkách a Chuchli. Poté by konstrukce mohla sloužit jako lávka pro pěší a cyklisty.

Firma TOP CON SERVIS má do konce roku zpracovat technicko-ekonomickou studii přesunu nosných konstrukcí mostu. Její součástí má být harmonogram přesunu, finanční náklady a také možné technické řešení projektu.

Přesun mostu by mohl proběhnou buď vcelku, nebo po částech.

SŽ na řešení špatného stavu mostu vypsala mezinárodní architektonickou soutěž, jejíž výsledky představila v roce 2022. Vítězný projekt počítá se zachováním spodní části mostu s pilíři. Nýtovanou konstrukci nahradí nová. Proti záměru se však zvedla vlna odporu mezi obyvateli, komunálními politiky či památkáři.

Spolek Nebourat, který nesouhlasí se záměrem nahradit nynější mostní konstrukce novou, uspořádal petici, kterou podepsalo necelých 21 tisíc lidí. Iniciativa si nechala zpracovat vlastní analýzu, podle níž není nutné most rozšiřovat o třetí kolej. Ta je jedním z důvodů debat pro nahrazení mostu. Analýzu zpochybnili SŽ i zástupci hlavního města.

Železniční most na Výtoni byl zprovozněn 15. srpna 1872. Na přelomu 19. a 20. století ho nahradil most, který se klene přes Vltavu dosud. SŽ má most ve správě od roku 2008, v roce 2004 byl prohlášen kulturní památkou. Status památky se SŽ od roku 2010 pokusila dvakrát neúspěšně sejmout.

5. října 2023