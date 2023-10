Místo opravy bude levnější postavit na Výtoni nový most, řekli evropští odborníci

Spolek dnes namítl, že Správa železnic na nový most nedostane peníze od Evropské investiční banky (EIB). Třetí kolej podle spolku není nutná. SŽ však popřela, že by financování projektu bylo předmětem komunikace s agenturou Jaspers.

Jaspers je expertní skupina Evropské komise, EIB a Evropské banky pro obnovu a rozvoj, která od listopadu 2005 pomáhá městům a regionům při přípravě velkých infrastrukturních projektů.

SŽ podle svého vyjádření agenturu oslovila s žádostí o zpracování posudku porovnávajícího dvě hlavní varianty řešení výtoňského mostu. Tedy možnost jeho rekonstrukce a nahrazení novou konstrukcí.

Z posouzení podle vyjádření organizace vyplynulo, že nový most by vyšel na jednu až 1,2 miliardy korun, zatímco rekonstrukce s přístavbou třetí koleje na 1,75 až dvě miliardy, nahrazení mostu novou konstrukcí by tak mohlo být až o 40 % levnější.

Náklady na údržbu za 30 let by byly v případě nové konstrukce 80 milionů korun, zatímco u rekonstruované 280 milionů korun. Délku rekonstrukce odborníci podle SŽ odhadli na 33 až 41 měsíců, zatímco nahrazení mostu na dva roky.

12. prosince 2022

SŽ dále uvedla, že oprava starého mostu by prodloužila jeho životnost pravděpodobně o zhruba 30 let, zatímco nový by vydržel minimálně 100, při vhodné údržbě i 150 let.

„Když vezmeme, že příprava obdobných dopravních staveb u nás trvá i několik desítek let, znamenala by varianta rekonstrukce potřebu téměř okamžitě znovu zahájit hledání řešení, co s mostem po dalších třech dekádách,“ uvedl ředitel odboru přípravy staveb SŽ Pavel Paidar.

5. října 2023

Se záměrem nahrazení nynější konstrukce mostu novou nesouhlasí spolek Nebourat, který proti plánu zorganizoval petici a také podal trestní oznámení. Tu dosud na internetu podpořilo přes 18 tisíc lidí.

Spolek dnes na Facebooku uvedl, že je s agenturou Jaspers v kontaktu a podle jejího vyjádření aktuálně pro tříkolejné řešení SŽ neočekává EIB použití svých fondů.

Mluvčí SŽ Nela Eberl Friebová uvedla, že expertní tým Jaspers při zpracování analýzy komunikoval výhradně se zadavatelem, tedy ministerstvem dopravy a SŽ. Komunikace se podle ní týkala pouze revize dodaných technických řešení a jejich porovnání.

„V žádném případě jsme s Jaspers nekomunikovali o financování projektu z dotačních programů EU či EIB. Financování bude podrobněji řešeno až v další fázi příprav, jak je ostatně standardem u všech staveb,“ uvedla.

Dodala, že pro případné získání evropské dotace musí být projekt obhajitelný i z ekonomické stránky a jednou z podmínek může být volba finančně méně nákladné varianty, což je stavba nového mostu.

Spolek také sdělil, že nechal prověřit nezávislým dopravním technologem nutnost rozšíření mostu o třetí kolej, kterou SŽ rovněž argumentuje. Rozšíření kapacity chce i pražský magistrát, který jinak podporuje zachování stávající konstrukce s přístavbou další koleje.

Iniciativa uvedla, že podle jejího posudku není při modernizaci zabezpečovacího zařízení třetí kolej nutná. Závěry průzkumu podle ní shrnuje studie, kterou plánuje prezentovat příští týden.

Železniční most na Výtoni byl ve své původní podobě zprovozněn 15. srpna 1872. Na přelomu 19. a 20. století byl nahrazen mostem, který se klene přes Vltavu dosud.

Konstrukce je podle odborníků významnou technickou kulturní památkou v exponované části Pražské památkové rezervace. Do péče SŽ přešel most v roce 2008. Ta v minulosti dvakrát neúspěšně usilovala o odejmutí památkové ochrany mostu, kterou most získal v roce 2004.

Loni organizace představila výsledky mezinárodní architektonické soutěže, ve které uspěl projekt počítající se zachováním pouze spodní části mostu s pilíři a nahrazením historické vrchní nýtované konstrukce novou.

Proti tomu se zvedla vlna odporu mezi místními obyvateli, komunálními politiky či památkáři, kteří požadují zachování stávající podoby. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) dříve uvedl, že chce o dalším postupu rozhodnout do konce roku.

14. září 2020