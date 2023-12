Třetí kolej na Výtoni je nutná, stávající most bude fungovat jinde, řekl Kupka

Správa železnic (SŽ) dříve na řešení špatného stavu mostu vypsala mezinárodní architektonickou soutěž, jejíž výsledky představila loni. Vítězný projekt počítá s tím, že zůstane zachována jen spodní část mostu s pilíři a nynější nýtovanou konstrukci nahradí nová. Proti záměru se vzedmula vlna odporu mezi obyvateli, komunálními politiky či památkáři

Spolek Nebourat proti nahrazení konstrukce uspořádal on-line petici, kterou již podepsalo přes 20.000 lidí. Iniciativa si také nechala zpracovat analýzu, podle níž není nutné most rozšiřovat o třetí kolej, o čemž se často mluví jako o jednom z důvodů pro nahrazení mostu. Analýzu zpochybnili SŽ a zástupci hlavního města.

„Mám za bezpečně doložené, že ty tři koleje jsou opravdu na místě nezbytně nutné, to je i z hlediska pražské samosprávy opakovaně doloženo,“ řekl dnes Kupka. Dodal, že o tom existuje dlouhodobý konsenzus. Potvrdil také svoje dřívější vyjádření, že o osudu mostu rozhodne do konce roku.

Finální studie v soutěži vítězného návrhu bude podle něj hotova v řádu dní. „Ve výsledku je na nás, abychom se dobrali rozhodnutí, které v každém případě jednu z těch názorových stran nepotěší,“ řekl ministr.

Dodal, že pokud by se měl vítězný návrh uskutečnit, současná konstrukce by se určitě přesunula jinam. „Nedovedu si představit, že bychom nenaplnili žádný z aspektů té památkové péče,“ uvedl. Dodal, že most by měl v takovém případě dále plnit dopravní funkci.

Kupka řekl, že most je kvůli korozi ve špatném stavu. „Zůstává trvalý otazník nad tím, jak bezpečná by oprava mostu byla a jakou životnost by byla schopna zajistit,“ uvedl.

To potvrdil také odborník Pavel Ryjáček, který měl na starosti její diagnostiku. Řekl, že v celé nosné konstrukci je rozsáhlá koroze, která způsobila i únavové trhliny. Jakákoliv oprava by podle něj měla omezenou životnost a musela by se cyklicky opakovat.

Záměr konstrukci nahradit kritizovala ředitelka NPÚ Naděžda Goryczková. Ústav podle ní od počátku považuje z hlediska památkové péče za přípustnou variantu opravy nynější konstrukce a její doplnění o nový jednokolejný most. To podle ní SŽ nereflektovala při přípravě zadání soutěže. „Tyto požadavky se takto neobjevily v podmínkách, což považujeme za velký problém,“ řekla.

„Případná realizace vítězného návrhu vlastně znamená zánik této památky a porušení zákona o státní památkové péči,“ uvedla dále. Dodala, že podobné nýtované mosty byly v minulosti po odporu veřejnosti zachráněny například ve francouzském Lyonu, německém Kolíně nad Rýnem nebo ve Skotsku nedaleko Edinburghu.

Variantu nahrazení mostu kritizovali také viceprezident Českého národního komitétu ICOMOS Josef Štulc, Rostislav Švácha z Klubu Za starou Prahu či Ina Koldová ze spolku Nebourat. Záchranu mostu přes internetový přenos podpořil švýcarský mostní odborník Eugen Brühwiler.