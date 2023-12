Rychlost jen 20 km/h a zákaz míjení vlaků. Výtoňský most čeká velké omezení

Podle mluvčího organizace Ropid Filipa Drápala nyní jezdí do Prahy vlaky S7 ve špičkách každých 15 minut a polovina z nich pokračuje do Českého Brodu, zatímco zbylé soupravy končí na hlavním nádraží. Od neděle budou vlaky v kratší trase končit už na Smíchově. Tam budou zároveň končit i všechny spoje linky S65 z Rudné u Prahy, která dosud jela až na hlavní nádraží.

Správa železnic v tiskové zprávě uvedla, že omezení na mostě vychází z výsledků dlouhodobého monitoringu, který spustila v roce 2020. „Tato situace bude výhledově pro cestující ještě méně příjemná ve chvíli, kdy začne rekonstrukce smíchovského nádraží, kdy se dají čekat další výluky,“ uvedl ředitel odboru přípravy staveb SŽ Pavel Paidar.

Nová omezení zahrnují zákaz míjení dvou vlaků a snížení rychlosti ze současných 40 km/h na 20 km/h. Intenzita železniční dopravy se na mostu sníží o zhruba dvě třetiny. „To znamená, že výtoňský most bude moct využívat výrazně méně vlaků a de facto žádný nákladní vlak,“ uvedla SŽ v tiskové zprávě.

Nejvíce se úpravy dotknou linky S7, u které dojde k omezení 59 spojů. V případě linky S65 se zkrácení na Smíchov dotkne 35 spojů denně. Podle SŽ opatření ovlivní několik tisíc cestujících denně.

Krajní řešení: zastavení provozu

SŽ plánuje v prvním pololetí příštího roku zadat přepočet údajů k mostu, který určí případná další omezení a upřesní zbytkovou životnost konstrukce. „Výsledky těchto přepočtů pak mohou vést k dalším provozním omezením, v krajním případě i zastavení provozu,“ dodal Paidar.

Neděle přinese v Praze a i další změny na železnici, například zkrácení linky S40 o úsek Slaný–Telce, prodloužení linky S57 o úsek Blatno u Jesenice–Žlutice a její posílení nebo obnovení celoročního víkendového provozu linky S58 mezi Rakovníkem a Kralovicemi. V neděli také začne v Praze fungovat nová vlaková zastávka Praha-Rajská zahrada, na které budou zastavovat linky S2, S3, S22 a S34.

O dalším osudu mostu na pražské Výtoni se dlouhodobě vede diskuze. SŽ již dříve na řešení špatného stavu mostu vypsala mezinárodní architektonickou soutěž, jejíž výsledky představila v roce 2022. Proti záměru se vzedmula vlna odporu mezi obyvateli, komunálními politiky. Vznikla proti němu online petice, která nasbírala přes 20 tisíc podpisů. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) dříve uvedl, že o dalším postupu rozhodne do konce roku.

Železniční most na Výtoni byl ve své původní podobě zprovozněn 15. srpna 1872. Na přelomu 19. a 20. století byl nahrazen mostem, který se klene přes Vltavu dosud. Konstrukce je podle odborníků významnou technickou kulturní památkou v exponované části Pražské památkové rezervace. SŽ, která most spravuje od roku 2008, v minulosti dvakrát neúspěšně usilovala o odejmutí památkové ochrany mostu, kterou most získal v roce 2004.