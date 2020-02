Vítkov se začíná měnit. Zmizí nevzhledné křoví, vznikne nová promenáda

Jde o jeden z nejvýznamnějších pražských kopců, z jehož vrcholu shlíží na město Jan Žižka. Přesto podoba parku na Vítkově jeho významu příliš neodpovídá. Především hlavní promenáda, vedoucí od Národního památníku na Vítkově až ke křižovatce Ohrada, působí spíše jako hlavní silnice pro auta než jako místo pro procházky. Město proto zahájilo dílčí projekty, které směřují k celkové revitalizaci Vítkova. Nová promenáda by měla být hotová do tří let.

Už na konci loňského roku byla obnovena na jižních stráních Vítkova vinice na ploše přes 1 300 metrů čtverečních za 4,2 milionu korun. Hotová je také kompletní rekonstrukce rozbitých asfaltových cest v severním svahu nad Karlínem.

Úprava hlavní promenády bude ale největší investicí, jakou Praha na Vítkově plánuje. Stát má téměř sto milionů korun a začít by měla už příští rok. A v roce 2023 by již mohli návštěvníci Vítkova korzovat po novém povrchu z takzvaného česaného betonu. Široká promenáda bude určena primárně chodcům, na několika místech ji doplní vodní prvky i mlhoviště a javorovou alej na okrajích čeká dosadba. Přibudou také nové lavičky a další mobiliář.

„Na jaře bychom měli mít vydané územní rozhodnutí na celou promenádu a rádi bychom příští rok začali s přestavbou parkoviště před památníkem, což bude první etapa celého projektu,“ uvádí vedoucí magistrátního oddělení péče o zeleň Dan Frantík s tím, že další etapy budou postupně následovat směrem k Ohradě poté, co na ně město získá stavební povolení.

Na místě nevzhledného asfaltového parkoviště, které přímo sousedí s památníkem, vznikne prostranství pro odpočinek s fontánou, lavičkami a kioskem s občerstvením a veřejnými toaletami, který bude zapuštěn do svahu směrem ke Karlínu. Od hlavní trasy by měla vést také odbočka k nové výletní restauraci. I ta by měla být zakomponována do okolního prostředí.

Výtah se odkládá

Některé úpravy čekají Vítkov ještě před letošní letní sezonou. V současné době například mizí zanedbané a nevzhledné porosty na jižní straně svahu.

„Městu se tam po deseti letech podařilo získat od Českých drah pozemky sousedící s jednokolejnou tratí, která je teď zrušená. Pozemky byly zarostlé akáty a šlo o takové neprostupné houštiny, které teď prořezáváme, aby místo začalo vypadat jako udržovaný park,“ popisuje Frantík.

Plány a realita ● Výtah – Nejdražší položkou studie na revitalizaci Vítkova je výtah, který by měl nástupní místo poblíž pěšího tunelu pod kopcem. Jeho odhadovaná cena je více než 120 milionů, město proto jeho výstavbu zatím neplánuje. ● Epopej – Předchozí vedení Prahy 3 chtělo umístit na vrchu Vítkova pavilon pro Muchovu Slovanskou epopej. Návštěvníky měl do pavilonu vozit právě výtah ústící v Žižkovském tunelu. Plány hlavního města s Epopejí jsou ale jiné. Nejprve chce obrazy zapůjčit do Moravského Krumlova a jako místo pro případný pavilon preferuje Výstaviště. ● Vlaková zastávka – V plánu byla i nová zastávka Praha-Karlín na severní straně svahu. Správa železnic ji ovšem nedoporučuje.

S úpravami Vítkova, které spadají pod magistrát, je spokojená radnice Prahy 3. „Projekt se nám líbí a čekáme na něj už hodně dlouho. Na Vítkově jsou třeba nevyhovující dětská hřiště, takže jsme rádi, že se park začne konečně revitalizovat,“ říká zastupitel a předseda výboru pro územní rozvoj Prahy 3 Matěj Michalk Žaloudek (Zelení).

V souvislosti s revitalizací Vítkova se v minulosti mluvilo i o možnosti vybudovat na jeho vrchol výtah, který by zjednodušil přístup na kopec ze strmé karlínské strany. Ačkoliv si město ve zpracovávaném územním rozhodnutí nechává pro případné budování výtahu rezervu, jeho vznik pravděpodobný není. „S ohledem na finanční náročnost se zatím s realizací výtahu nepočítá, primárně se chceme věnovat hlavní promenádě a navazujícím částem parku jižně od ní,“ říká náměstek primátora pro životní prostředí Petr Hlubuček (Spojené síly pro Prahu / STAN).

Podle Dana Frantíka bude vhodnější vyřešit zjednodušení vstupu z karlínské strany kopce například vybudováním lávky, která překlene železniční trať. S tím by mohla pomoci i nová železniční zastávka Praha-Karlín, se kterou počítá studie revitalizace Vítkova.

Správa železnic ovšem její výstavbu zatím neplánuje. „Zastávku Praha-Karlín nedoporučujeme, protože by při vysokých investičních nákladech a limitované atraktivitě vedla ke snížení kapacity trati ve frekventovaném úseku Praha Masarykovo nádraží – Sluncová,“ vysvětluje mluvčí správy železnic Marek Illiaš.

Další úpravy ve Stromovce

Praha v současné době připravuje také úpravy dalších parků. Začíná například celková obnova parteru před Šlechtovou restaurací ve Stromovce. Po dokončení stavebních prací na restauraci by díky tomu měl být již prostor před ní kompletně upraven, včetně nového veřejného osvětlení, mobiliáře, květinových záhonů a také všech povrchů.

„Pracuje se rovněž na revitalizaci východní části Letenských sadů u budovy ministerstva vnitra. Na druhou polovinu roku připravujeme revitalizaci části Stromovky, která byla donedávna součástí oploceného areálu Výstaviště a nyní se začleňuje do parku,“ dodává náměstek Hlubuček.