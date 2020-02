Kolben by dnes Vysočany nepoznal. Továrny nahradily rezidence

Končiny proslavené starými továrními komplexy nikdy nepatřily do mého rajonu. I přestože jsem za svých mladých let vyrážela křížem krážem do nejrůznějších koutů metropole za zábavou, vždycky pro mě byly dost z ruky. A tak se mi dlouhá léta ztrácely v mlze představ o špíně a nudě. Zpětně se tak musím této lokalitě omluvit. Je jako cibule, má mnoho vrstev a nakonec vás dožene k slzám.