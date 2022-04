Uprchlíci z Ukrajiny se nově registrují v centru v pražských Vysočanech

KCP přestalo nové klienty přijímat ve středu v 17:00, následně pracovníci odbavili čekající lidi a přes noc hasiči dokončili stěhování. Ve vysočanské budově již několik dní přesun připravovali.

Společnost Central Group poskytla městu bývalé sídlo Komerční banky bezplatně a uhradí i náklady na vytápění a elektřinu. Následně plánuje firma budovu nabídnout Praze 9 pro školské účely. V budoucnu ji chce zbourat a na jejím místě postavit byty.

Důvodem stěhování jsou již nasmlouvané akce v KCP včetně těch k předsednictví České republiky Evropské unii. Kapacita bude ve Vysočanech oproti KCP asi tříčtvrtinová, denně tam může být odbaveno až 2 700 lidí. To by podle vedení města mělo stačit, protože v poslední době se počet uprchlíků odbavených v centru pohybuje mezi 500 a 1000 lidmi. Na začátku války přitom obsloužilo i 3 000 a více lidí denně. Rekordním dnem byl 9. březen, kdy to bylo 3 667 uprchlíků. Asistenční centrum nabízí příchozím pomoc s registrací, ubytováním, doklady, zprostředkováním práce či pojištěním.