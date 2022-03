Za pronájem uprchlického centra ve Vysočanech nemusí Praha půl roku platit

Důvodem stěhování jsou již nasmlouvané akce v Kongresovém centru Praha (KCP) včetně těch k předsednictví České republiky Evropské unii. Centrum pro Prahu a Středočeský kraj zatím odbavilo na 55 000 lidí. „Místo na Praze 9 je pod smlouvou. Podle předběžných prohlídek centrum využije celý prostor nemovitosti,“ řekl primátor Zdeněk Hřib.

Budovu nyní čekají první úpravy, které podle primátora zahrnují například úpravy příček nebo rozestavění nábytku. Následně začně zkušební provoz, který bude předcházet přestěhování. „Aktuálně naplánovaný harmonogram se jeví jako realistický, do 14. dubna vyklidíme prostory KCP,“ řekl primátor.

Stěhovat se bude v noci

Konkrétní datum stěhování se ještě upřesní, protože bude záviset mimo jiné právě na výsledku zmíněného testovacího provozu. „Pak se teprve rozhodne o datu a způsobu stěhování. Bude to v noci, to je jasné,“ řekl ředitel pražských hasičů Luděk Prudil. Ve chvíli, kdy se do Vysočan budou stěhovat úředníci a dobrovolníci poskytující pomoc, bude místo podle Prudila již kompletně připraveno a vybaveno technologiemi. „Stěhování nebude žádná šílená logistická záležitost,“ dodal.

Kapacita nového centra bude oproti KCP asi tříčtvrtinová, denně se tam zvládne odbavit asi 2 700 lidí. Primátor v uplynulých dnech řekl, že podle aktuálního počtu odbavených uprchlíků budou nové prostory bez problémů stačit.

Asistenční středisko v KCP ve čtvrtek odbavilo 1 364 lidí, kteří do Česka uprchli před ruskou invazí. Oproti stejnému dni předchozího týdne to bylo téměř o dvě pětiny méně. Do asistenčních center mimo hlavní město bylo ve čtvrtek převezeno 50 lidí.