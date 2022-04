Rizika u pronajímání bytů uprchlíkům řeší pojištění odpovědnosti pronajímatele

Počet volných bytů k pronájmu například v Karlových Varech podle makléřů klesl o bezmála 50 procent. „Příchod uprchlíků z Ukrajiny se u nás projevuje, mají o pronájmy velký zájem a berou vše, co je. A zájem mají o krátkodobé pronájmy, protože neví, jak tu budou dlouho. Jsou většinou movití, nemají problém zaplatit pronájem či kauci,“ říká pro iDNES.cz manažer realitní kanceláře Důmrealit.cz/Bonus Milan Zubaj.

Dodává, že ceny za pronájmy v Karlových varech se různí. Pronajmout si lze 1+1 bez služeb za osm, ale i za dvanáct tisíc. Záleží na lokalitě a vybavení bytu. Na přímou otázku, zda při pronajímání bytů uprchlíkům s nimi řeší pojištění, říká, že ne, protože předpokládají, že v pronájmu nezůstanou dlouho.

„V běžných případech vždy chci a požaduji, aby nájemníci uzavřeli pojistku na odpovědnost, ale u uprchlíků to samozřejmě nejde. A je to tedy problém,“ doplňuje.

Pojištění odpovědnosti pronajímatele

Za normálních okolností odborníci doporučují do nájemní smlouvy uvést povinnost pojištění nájemníka. U uprchlíků z Ukrajiny to nepřichází příliš do úvahy, a tak je pojištění na samotném vlastníkovi. To může vyřešit tak, že sám sjedná pojištění odpovědnosti pronajímatele a tím pojistí nájemníka pro případ, že by způsobil škodu třetím osobám. Tato varianta v některých případech přitom kryje také situaci, kdy nájemník při užívání neúmyslně poškodí právě pronajímaný byt.

„Je důležité, aby měl vlastník i nájemník pojištěnou odpovědnost. Jde o případy, kdy nájemník například vytopí sousední byt, nebo způsobí požár,“ doporučuje finanční poradkyně skupiny Partners Dana Chňoupková Míchalová.

Že nejde o plané rady, potvrzují i zkušenosti pojišťoven. Ty často řeší případy neúmyslného poškození majetku. Například nájemník zničí vanu tím, že do ní dá horký hrnec s vroucí vodou. Klasikou v bytových domech jsou pak škody způsobené vodou. Častým případem jsou prasklé nebo špatně upevněné hadičky od pračky, které vytopí spodní byty.

„Takových situací v praxi přibývá, stačí, aby nájemníkovi zazvonil třeba jen telefon, v tu chvíli na všechno zapomíná a pojistná událost je na světě,“ říká poradkyně.

Pokud má ale pronajímatel sjednané pojištění s odpovědností, pak tyto škody uhradí pojišťovna. Součástí pojištění nemovitosti na pronájem tak má být podle odborníků i vybavení domácnosti, to je vybavení, které se svěřuje nájemci do užívání, a které by zároveň mělo být uvedeno i ve smlouvě o nájmu.

Co obsahuje pojištění nemovitosti na pronájem

Základní pojistka nemovitosti na pronájem se nijak neliší od klasického pojištění. Kryje rizika jako jsou živelní pohroma, vodovodní škody, exploze, úder blesku, pád stromu, stožáru a podobně. K volitelnému pojištění patří povodeň, záplava, vandalismus, odcizení, přepětí či zkrat. Nabídka a podmínky pojištění se ale liší.

„Záleží vždy na zvolené pojišťovně. Některé pojišťovny chtějí, aby si majitel pojistil pouze nemovitost a odpovědnost, ale ne věci, které bude užívat nájemce. Jiné pojišťovny naopak požadují, aby měl majitel pojištěny všechny své vlastní věci, tedy nemovitost, domácnost i odpovědnost,“ upřesňuje Chňoupková Míchalová.

Mimo rozsah pojištěných rizik se pojišťovny také liší především v limitech na některá rizika. Pokud si pojištěnec například pojistí byt na dva miliony korun, může se mylně domnívat, že má všechna rizika pojištěna na plnou hodnotu dvou milionů korun. To ale není pravda. Důležité jsou konkrétně stanovené limity, které je potřeba řešit ještě před uzavřením smlouvy.

Některé pojišťovny pojistí například riziko přepětí a zkratu bez omezení, jiné uplatní limit na pojistné plnění. Důležité je také vědět, že pojišťovny nikdy nepojistí škody vzniklé běžným opotřebením, úmyslně, nebo vzniklé postupně.