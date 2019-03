Radní projednají novou tramvajovou trať, povede z Pankráce na Budějovickou

Na 1,5 kilometru dlouhé trase budou tři zastávky, a to Pankrác, Zelená Liška a Budějovická. Na Pankráci a Budějovické vznikne nový přestup mezi tramvají, autobusy a metrem. Náklady by se mohly pohybovat okolo 700 milionů korun.

„V případě urychlení přípravy projektu lze uvažovat s realizací záměru v období 2023 až 2024. Podmínkou takového urychlení je stabilizace technického řešení podrobnou studií během roku 2019,“ píše se v dokumentu.

„Jedná se o odhad, je nutné počítat se zpřesněním této sumy dalšími stupni projektu,“ píše se v materiálu.

K tomu, aby trať mohla vzniknout, je nutné vytvořit novou tzv. variantní studii. Tu dostane od měst za úkol vypracovat Dopravní podnik (DPP).

„Již existující práce z roku 2007 nevyhovuje z hlediska současných požadavků na veřejný prostor,“ píše se v materiálu. Detailnější práci z roku 2011 je pak nutné koordinovat s projektem ke stavebnímu povolení trasy metra D.

Tramvajové tratě by měly nově vést také do dalších lokalit. Prodloužena bude trať z Divoké Šárky na Dědinu či z Modřan do Libuše. Tramvaje pojedou nově z Barrandova do Slivence a v plánu je také trať z Malovanky na Strahov, z Podbaby do Suchdola a od Vinohradských hřbitovů na Sídliště Malešice.