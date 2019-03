Vinohradskou zavřou dvakrát, k opravě silnice hned s tratí chybí povolení

V sobotu 9. března startuje rekonstrukce téměř dva kilometry dlouhého úseku tramvajové trati na Vinohradské třídě mezi ulicemi Škrétova a Sudoměřická. Potrvá do poloviny července.

Oblast Vinohrad a část Nového Města tak čekají na více než čtyři měsíce značné dopravní komplikace. Musí se na ně připravit Pražané cestující nejen hromadnou dopravou, ale i autem. Je otázkou, zda se nebude opakovat kolaps, který loni v březnu způsobila uzavírka nedaleké Husitské ulice.



V úseku I. P. Pavlova, Muzeum a Flora nebudou jezdit tramvaje. Linka číslo 13 bude dočasně zcela zrušena a linka 11 povede objízdnou trasou po Korunní.

V místě bude zavedena náhradní autobusová doprava X11 v trase Náměstí Míru – Vinohradská tržnice – Jiřího z Poděbrad – Vinohradská vodárna. Přestože dopravní podnik slibuje, že práce maximálně urychlí, hotovo bude nejdříve 12. července.

Stavba si navíc vyžádá i značné omezení automobilové dopravy v celém úseku. Pro řidiče bude zachován pouze jeden jízdní pruh ve směru od centra mezi Legerovou a náměstím Jiřího z Poděbrad.

Opačným směrem od Flory povede doprava Slezskou, pouze v oblasti kolem náměstí Jiřího z Poděbrad bude svedena do Mánesovy ulice.

Těžiště prací bude spočívat ve výměně stávajících železobetonových BKV panelů, v nichž jsou dnes upevněny kolejnice. Ty nahradí asfalt, navíc zde budou také instalovány antivibrační rohože, díky kterým má být následný provoz výrazně tišší.

„A nově budou všechny čtyři zastávky bezbariérové. My dokončíme pouze Italskou, ostatní dostanou novou podobu až v rámci rekonstrukce vozovky,“ říká technický ředitel dopravního podniku Jan Šurovský.

Mapa výluky tramvají na Vinohradské třídě od 9. března 2019

Zdejší trať neprošla žádnou rekonstrukcí od roku 1980 a v současnosti je v havarijním stavu. Práce se původně měly uskutečnit už loni, kvůli termínové kolizi s uzavírkou v Husitské byly odsunuty až na letošní rok.

Naopak obnovu povrchů na Vinohradské i další úpravy, které se měly uskutečnit společně s opravou kolejí, musí město ještě odložit na později.

„Bohužel, magistrátní odbor investic ještě nemá pro druhou část oprav všechna potřebná povolení. Práce tak nejspíše začnou až v roce 2021. Rádi bychom obě fáze spojili, ale v okamžiku, kdy nám to technický stav trati neumožňuje, nemůžeme s její obnovou čekat další dva roky,“ vysvětluje náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Záměr celkové rekonstrukce Vinohradské za stovky milionů korun začal chystat Institut plánování a rozvoje Prahy (IPR) už v květnu roku 2014. V rámci participace s občany vznikly první návrhy, které následně město zahrnulo i do projektu.

Ten do budoucna počítá s obnovou povrchů vozovek i chodníků, doplněním přechodů pro chodce, novými lavičkami, koši, osvětlením i vysazením 85 nových stromů.

Dvě dlouhodobé uzavírky během dvou let

Zmizet by dále měla některá zábradlí, naopak parkovací stání by zde měla zůstat zachována v současném počtu. Právě zpoždění této druhé fáze projektu rozzlobilo radnici Prahy 2.

Pro místní obyvatele to totiž bude znamenat, že je v horizontu dvou let odděleně čekají dvě dlouhodobé uzavírky v jedné ulici. Kromě zhoršení dopravní dostupnosti v místě to pro ně znamená i obtíže, jako jsou hluk a prach z prováděných prací.

„Jsme rozladěni z toho, že se nepodařila koordinace prací a že hned po výměně trati nebude následovat rekonstrukce ulice. Přesto věřím, že v nejbližších letech se konečně dočkáme třídy, kterou si Vinohrady bezesporu zaslouží,“ prohlásil včera místostarosta Prahy 2 pro dopravu Jan Korseska (ODS).

Na druhou stranu uznal, že oproti minulosti se magistrátu podařilo dostatečně a včas připravit objízdné trasy i detailní informace pro občany.

Právě ty jsou ve formě letáků a cedulí umístěny ve všech stanicích metra a na zastávkách povrchové dopravy v dotčené oblasti. Cestující na ně narazí také ve více než 1 900 tramvajích a autobusech.

V prvních dnech výluky navíc budou na nejexponovanějších místech k dispozici informátoři v reflexních vestách a na omezení už nyní upozorňují i pravidelná hlášení ve stanicích metra v češtině a angličtině.

„Začátkem týdne jsem navíc požádal náměstka pro bezpečnost Petra Hlubučka o spolupráci s městskou policií, která by zde měla pomáhat, mimo jiné i s případnými odtahy aut, aby tady nebyl blokován provoz,“ doplňuje náměstek Scheinherr.

První menší etapa obnovy kolejí na Vinohradské se uskutečnila už loni o letních prázdninách. Sedm set metrů dlouhý úsek mezi Florou a Želivského vyšel dopravní podnik zhruba na 60 milionů korun.