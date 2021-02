Středočeský klub Spojenců se drolí kvůli nominaci nového radního

Předseda středočeské TOP 09 a lídr společné kandidátky Spojenců Jakob chce rezignovat kvůli svému nástupu do Sněmovny. V dolní komoře již nahradil někdejšího předsedu poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska, který složil mandát. Jakob řekl, že na jednání Spojenců předložil návrh krajského předsednictva TOP 09, aby se jeho nástupcem stal Švenda. Ten by měl být zvolený na zasedání zastupitelstva 22. února a nastoupit do funkce od března. Jakob poukázal i na to, že Švenda měl jako místostarosta Příbrami kulturu na starosti.

Švendovu nominaci podpořili všichni zastupitelé kromě Teličky.

Podle Hlasu by měl uvolněnou funkci radního vykonávat právě Telička. Hnutí poukázalo na to, že někdejší europoslanec je zastupitelem zvoleným na koaliční kandidátce za Jakobem a ve volbách získal nejvíc preferenčních hlasů. „Nemalou měrou přispěl k překonání hranice pro vstup do zastupitelstva a má rozsáhlé a dlouholeté zkušenosti,“ stojí v prohlášení.

Jakob v souvislosti s nominací Švendy odkázal na koaliční smlouvu Spojenců. „Považujeme ten návrh v souladu s usnesením, které řeší situaci výměny na uvolněných pozicích. Podle něj to místo obsazuje strana, která ho měla předtím,“ uvedl.

O předvolební koalici TOP 09 jsme nevěděli, tvrdí Hlas

Hnutí Hlas v prohlášení uvedlo, že nemá zájem situaci eskalovat a Telička bude nadále odvádět maximální práci ve prospěch kraje v zastupitelstvu. Na dotaz, zda zůstává součástí koalice, řekl, že jde o záležitost dvou stran. „Záleží i na tom, jestli je zájem ze strany koaličních partnerů,“ podotkl.

Záležitost obsazení radního se podle Hlasu odvíjí na širším základě. Hnutí připomnělo, že TOP 09 a Hlas jednaly o spolupráci na celostátní úrovni před příštími sněmovními volbami a o vytvoření společné otevřené politické platformy. „Následně se hnutí Hlas dozvědělo z médií, že TOP 09 uzavřela předvolební koalici s ODS a KDU-ČSL. Každý si může samozřejmě vybrat partnera dle oboustranné vůle, ovšem určitá základní alespoň komunikační pravidla je dobré respektovat,“ dodalo hnutí.