Poslanci schválili kvůli covidu výjimku z povinnosti zadat veřejnou zakázku

„Tato výjimka bude využitelná toliko k pořízení státních hmotných rezerv a to pouze za předpokladu, že to bude nezbytné z důvodu ochrany bezpečnostních zájmů České republiky v souvislostí se šířením koronaviru SARS-CoV-2,“ napsali do odůvodnění návrhu.



Pro změnu zákona hlasovalo 62 z 90 přítomných poslanců. Nyní ji dostane k posouzení Senát.



„Meritum návrhu je samozřejmě rozumné,“ řekl Pirát Ondřej Profant. Nebyl si jen jist, zda při současném znění zákona je přijetí novely nutné.

Jinak ale o návrhu nebyla ve Sněmovně vůbec žádná diskuse. Nikdo z poslanců nic nenamítal nic ani proti jeho obsahu, ani proti zrychlenému schvalování. A tak ho poslanci projednali bleskově. Ani ne za deset minut.