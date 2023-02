„Nevím, za co jsem utrácel.“ Po exstarostovi zbyly v malé obci milionové dluhy

Po jediné silnici přes Milý projede auto jen občas. Na některých domech s oprýskanými fasádami si nelze nevšimnout rozbitých oken. Někdejší Jednotu stále zdobí cedule s hvězdou a nápisem: Vybudováno v akci „Z“, volební období 1971–1975. Po zborceném schodišti před jejím vchodem patrně žádný zákazník už dlouho neprošel. Na silnicích a na návsi ani živáček.

Obec Milý Leží v severovýchodní části okresu Rakovník ve svahu nad údolím Hřešického potoka. Její součástí je také přidružená část Bor na náhorní rovině necelý kilometr severněji. Historie vesnice sahá do období vlády Jiřího z Poděbrad. V současnosti zde žije přibližně dvě stě obyvatel. Milý je ukázkou hospodářsky či jinak ohrožených malých obcí na periferii kraje. Není tu obchod, škola ani ordinace lékaře.

Tak na první pohled působí nevelká obec na Rakovnicku. Po bývalém starostovi Zdeňku Kvasničkovi (SNK) jí zůstal účet, na kterém chybí několik milionů korun. Z „bryndy“ jí teď pomohli krajští zastupitelé, kteří pro Milý schválili bezúročnou půjčku 10 milionů korun. Tím vesnici zachránili před bankrotem.

„Peníze se z účtu ztrácely dlouhých sedmnáct let, kdy byl můj předchůdce ve funkci. Kdyby nám kraj nepomohl, neměli jsme z čeho zaplatit faktury za instalované domácí čističky odpadních vod, za loňské dodávky pitné vody a ani za už rozjetý projekt její úpravny z vlastního vrtu. Navíc nám hrozilo penále za obdrženou státní třímilionovou dotaci,“ konstatuje současný starosta Zbyněk Šagát (Milý a Bor společně).

Obelstil i auditory

Když po volbách nastoupil do funkce, zjistil, že na účtu obce v bance je místo očekávaných 9,7 milionu korun jen 700 tisíc. Jak je to možné, nyní vyšetřují rakovničtí kriminalisté s podezřením na spáchání trestného činu zpronevěry. Zatím ale nikoho neobvinili.

Hlavním podezřelým je podle náměstka středočeské hejtmanky pro oblast financí a dotací Michaela Kašpara (STAN) bývalý starosta, který postupně vybíral z účtu obce peníze. Toto tvrzení podpořila i sama hejtmanka Petra Pecková (STAN).

„Zjištěné důkazy jsou poměrně jasné. Jedná se o velmi sofistikovaný trestný čin. V obci byly falšovány podpisy na jednotlivých účtech z banky. Neodhalily to ani pravidelné audity pracovníků krajského úřadu. Na vše se přišlo až v okamžiku, kdy získalo k bankovnímu účtu přístup nové vedení obce,“ uvedla hejtmanka.

Půjčku kraje obci Milý svými hlasy podpořila i většina opozičních středočeských zastupitelů za ANO. Jejich kritice ale neunikla důslednost prováděných auditů.

Miliony jsou neznámo kde

Redakce MF DNES o vysvětlení požádala Zdeňka Kvasničku, který se po volbách z obce odstěhoval do ubytovny ve Slaném. „Vinu za to, co jsem udělal, cítím. Nepopírám, že jsem jednal úmyslně. Rád bych dluh splatil, ale nebude to tak jednoduché. Ani sám pořádně nevím, za co jsem ty peníze utratil. Více se k tomu vyjadřovat nechci,“ prohlásil Zdeněk Kvasnička.

Ani nynější starosta a jeho zástupce si nedovedou vysvětlit, kam se miliony ztratily. „Můžeme se jen domnívat, že je nějak použil pro svou potřebu. Bydlel tu v nájmu. Žádné luxusní auto ani dům neměl. Vybavuji si ho vždy stále ve stejné košili a džínách,“ krčí rameny starosta Zbyněk Šagát.

Prázdný účet výrazně zkomplikoval plány nového vedení. Milý ročně hospodaří s rozpočtem kolem čtyř milionů korun. Každoroční milionová splátka pro něj bude citelná a neumožní asi v příštích letech žádný výrazný rozvoj. Obec proto žádá o pomoc také ministerstvo financí. Na jeho rozhodnutí zatím čeká.

„Nezbude na investice. Máme přitom v havarijním stavu třeba vodovod. Chybí nám územní plán. Obec nemá prakticky žádné pozemky na prodej. V posledních dvaceti letech se tu téměř nic neudělalo. Plánovali jsme sportovní a dětské hřiště, obnovit obchod a opravit zmíněný vodovod,“ říká místostarosta Ondřej Machek (Milý a Bor společně).

Nikdo z předchozích sedmi zastupitelů už v loňských podzimních komunálních volbách znovu nekandidoval. Všichni současní jsou tak nováčky. Přestože v obci Milý žijí jen dvě stovky obyvatel, do voleb šla tři uskupení, navíc jedna samostatná kandidátka. Výsledek skončil patem a ne všichni voliči jsou s ním spokojeni.

„Ve vesnici nepanuje úplně ideální nálada. Část místních, ačkoli se tváří překvapeně, bývalému starostovi stále věří a odmítají, že by udělal něco špatně. Učiníme ale vše pro to, abychom Milý zachránili,“ dodává místostarosta.