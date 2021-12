Škoda Auto v Boleslavi plánuje obří investice do uhlíkově neutrální výroby

Přispět k tomu má především modernizace provozu Ško-Energo, který se nachází přímo v areálu automobilky a který tuto továrnu a také tisíce domácností a firem v Mladé Boleslavi zásobuje teplem.

Do konce roku 2025 má být teplárna upravena tak, aby mohla spalovat pouze biomasu. Tu sice spaluje už nyní, ale společně s hnědým uhlím, které má stále velkou převahu, obsah kotle zatím tvoří ze 70 procent.

Změny nebudou zadarmo, Škoda Auto do rozsáhlé úpravy investuje 80 milionů eur, což jsou v přepočtu více než dvě miliardy korun.

Díky využití moderních technologií je už nyní vypouštěno podstatně nižší množství emisí CO 2 , přestavbou na stoprocentní spalování biomasy se však ušetří dalších zhruba 400 tisíc tun oxidu uhličitého ročně.

Speciální poradní výbor Škoda Auto při realizaci svých cílů v oblasti udržitelného rozvoje přistoupila k poměrně unikátnímu kroku. Jako jedna z prvních firem v České republice se bude spoléhat na podporu nového Poradního výboru pro udržitelný rozvoj. Pět členů nezávislého a nestranného grémia disponujících mezinárodními zkušenostmi přinese nové podněty a návrhy týkající se opatření v této oblasti. Budou podporovat dialog o tématech udržitelného rozvoje mezi automobilkou a dalšími zainteresovanými subjekty. „Jsem přesvědčený, že nám to pomůže posunout Škoda Auto v tomto směru na další úroveň,“ uvedl předseda představenstva firmy Thomas Schäfer.

„To odpovídá emisím CO 2 , které vyprodukuje 40 tisíc obyvatel České republiky za jeden rok,“ říká člen představenstva Škoda Auto za oblast výroby a logistiky Michael Oeljeklaus. Biomasu chce Škoda používat s využitím štěpky z českých státních lesů.

Tato investice má přispět ke smělému plánu, v němž chce Škoda ve druhé polovině tohoto desetiletí ve všech tuzemských závodech dosáhnout uhlíkové neutrality.

Zatím se to firmě povedlo v závodě Vrchlabí, který leží v blízkosti Krkonoš. Emise CO 2 klesly ve Vrchlabí z původních asi 45 tisíc tun ročně na pouhé 3 tisíce. Část z toho se podařilo opatřeními na snížení spotřeby energie a nahrazení části dodávek z obnovitelných zdrojů.

Plně recyklovaná voda

V Mladé Boleslavi má k pokroku v ekologii kromě přestavby teplárny přispět například i využívání recyklované vody. V roce 2025 chce Škoda ve svých závodech začít používat pouze recyklovanou vodu z lokálních čističek, do tohoto projektu chce investovat 55 milionů eur, což je v přepočtu kolem 1,4 miliardy korun.

Vodou se však firma snaží šetřit už nyní, oproti roku 2010 se jí podařilo snížit spotřebu o 37 procent, zhruba 44 procent nyní tvoří recyklovaná voda.

Naplánované investice do udržitelnosti by podle vedení firmy neměl ohrozit ani očekávaný pokles zisku společnosti způsobený letošními odstávkami výroby v souvislosti s pandemií a hlavně nedostatkem čipů do vyráběných vozidel.

„Stojí nás to peníze, budeme muset být skromnější, ale nic to nemění na naší strategii, nic to nemění na našem plánování,“ řekl Michael Oeljeklaus s tím, že peníze na přestavbu teplárny a zajištěné plné recyklace vody jsou již připraveny k použití. „Budeme chtít i v této složité situaci dodržet původní plány,“ dodává Oeljeklaus.

Největší střešní elektrárna v ČR

Ekologicky se Škoda plánuje chovat také v oblasti výroby elektrické energie. V letošním roce zahájila výstavbu a provoz největší střešní fotovoltaické elektrárny v České republice. Na střechách budov poblíž hlavního závodu automobilky je postupně instalováno téměř šest tisíc solárních modulů nejnovější generace, které disponují více než dvojnásobnou kapacitou.

Další prostor pro snižování emisí pak nabízí firemní logistika, od podzimu společnost v Mladé Boleslavi testuje dva elektrické tahače určené pro vnitrozávodní dopravu. Další nákladní vozy s elektrickým pohonem budou následovat.

Automobilka plánuje, že oproti nákladním automobilům vybaveným naftovým motorem takto ušetří 60 tun CO2 ročně.

Co je CO2 neutralita

Je zřejmé, že továrna takového rozsahu nikdy nemůže fungovat tak, že by neprodukovala žádné emise CO 2 , ale plán na neutralitu znamená jejich snížení na minimum a zároveň jejich vykompenzování jinde, třeba při pěstování rostlin do zmiňované biomasy, které tento oxid při svém růstu spotřebovávají.

Z toho pohledu je důležitá recyklace. Proto samozřejmě roste i tlak na to, aby auta byla vyráběna z recyklovatelných a zároveň ideálně již recyklovaných materiálů.

Recyklaci navíc urychlí pandemie covidu, která způsobuje potíže s dodávkami některých dílů.

„Jsou problémy s dodávkami plastů a díky tomu jsou recykláty mnohem dostupnější a zajímavější, proto předpokládám, že v nových vozech budeme více využívat recyklované materiály,“ řekl člen představenstva za oblast nákupu Karsten Schnake. Recyklované výrobky jsou stejně kvalitní, mnohdy levnější, a především moderními ekologicky smýšlejícími zákazníky vítané.