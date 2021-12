KOMENTÁŘ: Neutrální bilance CO2 elektroaut je trik, skóre vylepšuje i mlok

Je to trend dnešní doby. Prodávat všechno s nálepkou „eko“. Uhlíkově neutrální jsou budovy, drogerie nebo hračky. Do deseti let chce být uhlíkově neutrální třeba společnost Kofola. Firma DPD inzeruje uhlíkově neutrální doručování zásilek, Bill Gates letos představil dokonce „klimaticky neutrální“ mléko.

A tak bychom mohli pokračovat ve všech možných oborech. Ani automobilky nemohly zůstat pozadu. Některé formulace dokonce propagují, že elektromobil dané značky se „vyrábí bez uhlíkové stopy“. To by mohlo svádět k myšlence, že při výrobě baterie, karoserie, montáži atd. žádné CO 2 nevzniká. To je ale samozřejmě nesmysl.