Končící šéf Škody by mohl vést celý koncern VW, myslí si odborářský předák

Thomas Schäfer, šéf Škody Auto na odchodu do značky Volkswagen a do představenstva celého koncernu VW by mohl být korunním princem, který by se na vedení celé automobilky hodil, myslí si Jaroslav Povšík, předák škodováckých odborářů.