Je to oficiální: šéf Škody odejde za půl roku vést VW. Nástupce není

Zda to tak vyplynulo z událostí posledních týdnů v koncernu VW, kde se hlasitě o slovo přihlásili odboráři nervozní z kroků Herberta Diesse, nebo byl Thomas Schäfer jeho tajným trumfem schovaným v Mladé Boleslavi, se asi nedozvíme.

Tak hluboko do rozhodování, plánování a politiky v rámci koncernu VW vidí jen pár vyvolených a do hlavy vládce celého koncernu VW Herberta Diesse asi nikdo. Takže je taky možné, že si Thomase Schäfera v jižní Africe vyhlédl, připravil ho do zálohy do Škody a se strategickým plánováním šachisty měl tu spoustu tahů a variant naplánovaných už dávno dopředu.

Každopádně do té doby spíše neznámého manažera, který se stal specialistou na Asii za svého působení u Daimleru a doplnil si kvalifikaci o specializaci na Afriku u Volkswagenu, vytáhl Diess před rokem a půl do Škodovky.

Nyní tedy Thomase Schäfera posune ještě dál, v hierarchii německého koncernu výš, povede největší značku skupiny, samotný Volkswagen.

Za rok a půl v Mladé Boleslavi toho zažil možná víc než očekával a chtěl. Diess ho tak může prezentovat jako manažera, který uspěl v krizových okamžicích. Bude v něm mít věrného a vděčného spojence, který možná není tolik „zatížen“ atmosférou centrály automobilky ve Wolfsburgu.

Značka Volkswagen – stejně jako celý koncern – nyní prochází velmi nelehkým obdobím, kromě výpadků ve výrobě kvůli nedostatku čipů a externích faktorů (tlak na snižování emisí, nové předpisy), je ve složité situaci kvůli razantnímu přechodu na elektromobilitu. Právě ten vyvolává rozepře i v samotném koncernu a jeho velký propagátor Diess musí bojovat s odboráři, kteří ve změně směřování firmy vidí ohrožení pracovních míst. Podrobnosti čtěte zde.

Schäfer ve vedení značky Volkswagen nahradí od 1. července příštího roku Ralfa Brandstättera, který se přesune do představenstva celého koncernu a dostane na starost čínské aktivity skupiny. Na důležitém trhu nyní koncern VW výrazně ztrácí své pozice. Změny ve vedení značky Volkswagen jsou součástí rošády ve vedení celé skupiny, kterou aktuálně schvaluje dozorčí rada firmy (čtěte více).

Schäfer v Mladé Boleslavi

Schäfer se v Mladé Boleslavi tedy zdrží jen pár měsíců, skoro přesně dva roky (nastupoval v srpnu 2020). Do Wolfsburgu postěhuje dřív, aby se rozkoukal, od prvního dubna se stane členem představenstva značky Volkswagen, oznámil Brandstätter na Linkedinu. Od prvního srpna 2022 bude Schäfer také členem představenstva koncernu VW. Kdo Schäfera ve vedení Škody Auto prozatím nebylo oznámeno.

Z pohledu výsledků, které za sebou ve vedení Škody Auto má, prožil Thomas Schäfer velmi bouřlivé období (čtěte zde). Přišel v době, kdy vrcholila loňská vlna pandemie koronaviru a automobilka opakovaně odstavovala výrobu, v letošním roce zase celý autoprůmysl bojuje s výpadky dodávek komponent, především čipů. A Škoda patří k nejvíce zasaženým.

Krizový management zvládl Schäfer podle všeho dobře. Těžká rozhodnutí zažil i ve strategickém plánování: musel vytvořit celou novou strategii, která automobilku v souladu s koncernovými plány směřuje k elektromobilitě (čtěte více). Automobilka navíc přebrala zodpovědnost za některé mimoevropské trhy za celý koncern. Nově přebírá kompletní vývoj celé platformy pro malá auta pro rozvojové trhy (píšeme zde).

Velké zklamání zažil Schäfer s fabii, které nejprve vedení koncernu odsouhlasilo kombíkovou verzi nové, letos představené generace, aby její vývoj a výrobu nakonec o několik měsíců později sama automobilka vzdala (čtěte více). Spočítala si, že by to byl ekonomicky nerentabilní projekt. A stojí za doplnění, že aktuální tlak na novou emisní a bezpečnostní výbavu takto malých aut natolik prodražuje, že podle hlasů ze zákulisí automobilky má i aktuální nové hatchbackové provedení štěstí, že bylo uvedeno právě nyní, doslova na poslední chvíli. Kdyby měla být tato fabia představena o rok či dva později, pravděpodobně by její uvedení Škoda sama – z důvodu nerentability – vzdala. Test nové Škody Fabie čtěte zde.