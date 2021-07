Perný rok nového šéfa. Škodě naplánoval elektrifikaci a zachoval Fabii Combi

Stylem vystupování i chování k podřízeným se od svých bezprostředních předchůdců na velitelském můstku Škody liší. Thomas Schäfer razí přívětivý, týmový styl vedení. Chce s lidmi komunikovat napřímo, vrchnostenské manýry u něj nenajdete.

„Lidé ve Škodovce jsou obrovští odborníci v tom, co dělají, musím je naučit být otevřenějšími, odvážnějšími, rychlejšími, flexibilnějšími,“ popsal v prvním rozhovoru pro iDNES.cz po sto dnech hájení. „Říkají mi: ,Pane Schäfere...´, ,To je můj otec. Říkejte mi Thomasi,´ opakuji jim,“ to ho podle jeho nových podřízených charakterizuje nejlíp.