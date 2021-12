Ve VW zuří válka, říká šéf odborů Škody. Varuje před propouštěním

Výsledky zasedání dozorčí rady německého automobilového koncernu Volkswagen mají být oznámeny ve čtvrtek 9. prosince odpoledne. Majitelé firmy se mají zabývat mimo jiné investicemi na příštích pět let nebo personálními změnami ve vedení. Podle listu Der Spiegel by se v rámci těchto změn měl předseda představenstva Škody Auto Thomas Schäfer stát šéfem hlavní koncernové značky VW (informovali jsme zde).

Schäfer se v Mladé Boleslavi tedy podle všeho zdrží jen pár měsíců. Z pohledu výsledků, které za sebou má, ovšem prožil velmi bouřlivé období (čtěte zde). Přišel v době, kdy vrcholila loňská vlna pandemie koronaviru a automobilka opakovaně odstavovala výrobu, v letošním roce zase celý autoprůmysl bojuje s výpadky dodávek komponent, především čipů. A Škoda patří k nejvíce zasaženým.

Krizový management zvládl Schäfer podle všeho dobře. Těžká rozhodnutí zažil i ve strategickém plánování: musel vytvořit celou novou strategii, která automobilku v souladu s koncernovými plány směřuje k elektromobilitě (čtěte více). Automobilka navíc přebrala zodpovědnost za některé mimoevropské trhy za celý koncern. Nově přebírá kompletní vývoj celé platformy pro malá auta pro rozvojové trhy (píšeme zde).

Velké zklamání zažil Schäfer s fabii, které nejprve vedení koncernu odsouhlasilo kombíkovou verzi nové, letos představené generace, aby její vývoj a výrobu nakonec o několik měsíců později sama automobilka vzdala (čtěte více). Spočítala si, že by to byl ekonomicky nerentabilní projekt. A stojí za doplnění, že aktuální tlak na novou emisní a bezpečnostní výbavu takto malých aut natolik prodražuje, že podle hlasů ze zákulisí automobilky má i aktuální nové hatchbackové provedení štěstí, že bylo uvedeno právě nyní, doslova na poslední chvíli. Kdyby měla být tato fabia představena o rok či dva později, pravděpodobně by její uvedení Škoda sama – z důvodu nerentability – vzdala. Test nové Škody Fabie čtěte zde.

Předseda představenstva Škody Auto Thomas Schäfer

Schäferovými obrovskými výhodami jsou charisma a smířlivá povaha otevřená k diskusi a konstruktivním řešením. Nejdůležitější je ovšem to, že je „Diessovým člověkem“. Šéf koncernu podle všeho svou pozici ve čtvrtek ubrání, i když za cenu ústupků. Diess Schäfera dovedl do Evropy z jeho angažmá v jihoafrickém zastoupení Volkswagenu. Škoda tedy bude pro německého manažera přestupní stanicí, na kterou si třeba může vzpomenout, až povede hlavní značku koncernu.

Válka ve Volkswagenu

„V polovině minulého týdne se uskutečnilo tradiční třídenní zasedání Evropské a Světové rady zaměstnanců Volkswagen, kterého se za Odbory KOVO zúčastnil zakládající člen prezidia, předseda Podnikové rady Jaroslav Povšík,“ píše magazín Škodovácký odborář. Podle Povšíka se online zasedání odehrálo ve velmi napjaté atmosféře.

„Ve Volkswagenu zuří válka na všechny strany a mezi všemi navzájem: majitelé, vlastníci akcií, politické skupiny, IG Metall, politici z Dolního Saska, odbory versus Herbert Diess a management. Bohužel se všichni schovávají za zaměstnance a blaho podniku, kterému ovšem tímto klesají akcie, kredit u zákazníků a všeobecně důvěra. „Tak rozbouřený Volkswagen jsem ještě nezažil, a to už spolupracujeme více než 31 let,“ říká předák škodováckých odborářů Jaroslav Povšík. „Mnohé záležitosti jsou důvěrné, mnohdy důvěrné jen proto, aby se zakryly koncepční problémy.“

Propouštění ve Škodě

Povšík mluví o nejistota pro značku Škoda po roce 2026: „Zejména do roku 2031, existuje riziko poklesu vytíženosti a zaměstnanosti. V případě přijetí normy EU7 ‚hard‘ se zvyšuje riziko ztráty až 10 tisíc pracovních míst.“

Jaroslav Povšík, předseda Podnikové rady Odborů KOVO

Připravovaná emisní norma Euro 7 je dnes obrovským tématem pro celý autoprůmysl, hlavně proto, že nikdo pořádně neví, co evropští zákonodárci plánují a především kdy vstoupí v platnost. Aktuálně se mluví o letech 2024 až 2026, což je ovšem vzhledem k tomu, že bude třeba na nové limity parametrů motory vyvinout, šibeniční termín. Odborníci navíc upozorňují mimo jiné na to, že norma Euro 7 stanoví některé limity emisí na hranici měřitelnosti – budou vyžadovány hodnoty, které dostupná technika nedokáže naměřit.

Škodovácké odboráře tedy zajímá, jak to bude v budoucnu s výrobou spalovacích motorů. V Mladé Boleslavi vyrábějí benzinové motory 1,0 TSI používané napříč koncernem. „Co se týče normy EU7, ano, výroba motoru 1.0 TSI za několik let pravděpodobně skončí. Naše představenstvo a za Odbory KOVO předseda Jaroslav Povšík jsme společně bojovali, abychom získali do výroby motor 1,5 TSI. A mohu již konstatovat, že nám byl tento motor přiklepnut. Naším cílem je tedy přejít na tyto agregáty, což je technicky proveditelné a nebude to ani nijak dramaticky nákladné. O několik let si tím prodlužujeme danou zaměstnanost v oblasti spalovacích motorů,“ uvedl Michael Oeljeklaus, člen představenstva za oblast výroby a logistiky na podnikové konferenci nejvyššího vedení firmy s odboráři.

Předseda představenstva značky Thomas Schäfer odmítl obavy z možného snižování počtu pracovníků už v září. V dopise zaměstnancům napsal, že Škoda získala od koncernu Volkswagen možnost vyrábět další elektromobily, a bude tak možné zachovat pracovní místa v českých závodech. Škoda nyní vyrábí jeden čistě elektrický vůz, kterým je SUV Enyaq iV. Začátkem roku na trh přijde Enyaq iV ve verzi Coupé (čtěte více). Následně firma bude vyrábět další tři elektromobily.

Podle člena představenstva Martina Jahna se vozy se spalovacími motory budou vyrábět ještě mnoho let, stejně jako náhradní díly. Pro nové vozy zase budou potřeba nové komponenty a další součásti. Hromadné propouštění zaměstnanců by tak hrozit nemělo. „Plánovací kola zohledňují přeškolení a umisťování zaměstnanců. K rekvalifikacím bude docházet postupně spolu s rušením spalovacích motorů,“ uvedl Jahn již dříve na podnikové radě.

Těžké časy

Povšík dále zmiňuje omezení výroby některých modelů: „Již v Kvasinách přišla Škoda o následníka modelu Superb (bude se spolu s VW Passat vyrábět v Bratislavě – pozn. red)... ztrácí Škoda výrobu některých BEV modelů, přestože stále velice tvrdě pracuje na svých úkolech, na konkurenceschopnosti ve prospěch celého koncernu Volkswagen a jednotlivých značek,“ uvádí v jednom z témat, o kterém na odborářském zasedání koncernu VW mluvil.

„Značky si musí ponechat svojí identitu, nesmí přicházet o svoje klíčové a vlajkové modely. V rámci jednání velkoobjemových značek musí docházet k oboustrannému a férovému dialogu,“ říká Jaroslav Povšík.

„Probíhá rovněž bitva o to, kde se budou vyrábět velké bateriové systémy, tzv. giga factory,“ dodává. I v tomto ohledu by Schäferovo nové angažmá ve vedení německé značky mohlo škodovce teoreticky pomoci.

„Musíme se dívat, kolik nám vybude pracovních míst, jaké tu budou technologie, jak se projeví Průmysl 4.0 a další související témata. Z tohoto pohledu nás čekají náročné časy,“ komentuje situaci Jaroslav Povšík.