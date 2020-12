Středočeská rada odvolala šéfa silničářů. Pro kraj nevídané, říká hejtmanka

Nový ředitel má do funkce nastoupit 1. března 2021. Dvořák je radou odvolaný k 28. únoru.

„Běžný krok v mnoha firmách a organizacích, který by nastal už dávno. Ale nevídaný ve Středočeském kraji. Rada kraje právě jednomyslně rozhodla o odvolání ředitele KSÚS a vyhlášení výběrového řízení,“ uvedla hejtmanka Petra Pecková (STAN) na svém Twitteru.

Činnost středočeské správy a údržby silnic prošetřují kriminalisté. Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu v únoru zajistili v jejích kancelářích v Praze a Říčanech některé dokumenty. Vyšetřování dosud neskončilo.



Média upozorňovala například na zakázky týkající se ořezání stromů kolem silnic na Kolínsku a Kutnohorsku nebo opravy silnice u Českého Šternberka, které údajně nebyly řádně provedeny.

Bývalé krajské vedení za ANO a ČSSD podporované komunisty dosavadního šéfa správy a údržby silnic Dvořáka dlouhodobě hájilo. Poukazovalo na to, že kontroly a audit u silničářů žádná závažná pochybení neprokázaly. Také Dvořák tvrdí, že se cestáři ničeho nedopustili.

„Vypsání výběrového řízení na post ředitele či ředitelky patřilo mezi první body našeho společného prohlášení v oblasti dopravní infrastruktury,“ řekl náměstek hejtmanky Martin Kupka (ODS).



„Dnes činíme krok další s cílem, aby se situace kolem hospodaření a činností krajských silničářů vyjasnila, zklidnila a práce na rozdělaných projektech pokračovala,“ dodal Kupka.

Výběrové řízení bude tříkolové. Uchazeč by měl mít minimálně pět let praxe ve vedoucí pozici. Přihlášky do výběrového řízení mohou být doručovány do 31. prosince do podatelny krajského úřadu.

Hospodaření hlídá nová dozorčí rada

Podle nového vedení kraje je nad příspěvkovou organizací s nejvyšším rozpočtem mezi krajskými organizacemi třeba větší dohled. Krajští radní zřídili na konci listopadu novou dozorčí radu silničářů, jejím předsedou se stal krajský zastupitel a starosta Černošic Filip Kořínek (STAN).

Rada má šest členů. Jejím úkolem bude sledovat hospodaření krajských silničářů, přicházet s podněty a komunikovat s ředitelem organizace i s krajskou radou. Personální obsazení nově ustaveného orgánu navrhly jednotlivé zastupitelské kluby.



Funkční období dozorčí rady bude čtyři roky. Jejím členům bude náležet měsíční odměna stanovená Radou Středočeského kraje, a to 10 tisíc korun měsíčně předsedovi dozorčí rady a ostatním členům odměna ve výši 8 tisíc Kč.

Místopředsedou dozorčí rady je Roman Tichovský (ODS), členy Martin Exner (STAN), Michael Pánek (ODS), Jan Jakob (Spojenci) a Martin Herman (ANO).