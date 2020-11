Středočeský kraj poslechl a odtajnil výši odměn úředníků, odvrátil exekuci

Krajský úřad sice přehled vyplacených odměn za předchozí dva roky poskytl, ale pouze v anonymizované podobě. Z tabulky, kterou získal server Seznam Zprávy, přitom vyplývalo, že někteří z úředníků v letech 2018 a 2019 ke svému běžnému platu dostávali měsíční odměny ve výši 60 až 85 tisíc korun, čímž se jejich výplata v součtu dostávala pravidelně na 120 až 150 tisíc korun měsíčně, v jednom případě dokonce na 190 tisíc, tedy více než bere ministr ve vládě.



V tabulce byly uvedeny měsíční odměny 20 úředníků, až dosud ale nebylo jasné, komu jednotlivé kolonky patří. MF DNES má nyní k dispozici „klíč“ ke čtyřem z nich. Patří k nejvýše postaveným úředníkům – řediteli krajského úřadu a jeho zástupcům. Nejvyšší odměny pobíral právě ředitel Jiří Holub.

Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová MF DNES řekla, že tímto zveřejněním úřad dostál informačnímu příkazu ministerstva vnitra. To muselo poskytnutí informací nařídit, protože kraj to odmítal a tvrdil, že by porušil zákon o ochraně osobních údajů.

„Úřad se odvolal proti zveřejnění jmen k celé tabulce, tedy dvaceti lidí. Dostali jsme ale informační příkaz zveřejnit odměny čtyř nejvyšších úředníků kraje, což jsme již splnili,“ potvrdila ve čtvrtek hejtmanka.



Úřad zároveň proti rozhodnutí ministerstva podal správní žalobu k městskému soudu v Praze. Tento soudní spor zveřejněním odměn čtveřice nejvýše postavených úředníků nekončí.



„Ministerstvo řeklo, že ti čtyři jsou významní a jejich odměny musí být zveřejněny, u těch ostatních to tak nekonstatovalo, neboť se jedná o běžné referenční pozice,“ řekl ve čtvrtek ředitel úřadu Jiří Holub s tím, že o zbylých šestnácti jménech se nicméně dál rozhoduje v rámci správního řízení.



„To je nyní pozastaveno tím, že jsme podali správní žalobu a soud bude posuzovat oprávněnost názoru ministerstva vnitra,“ vysvětlil Holub.

Zveřejnění by bylo šikanou úředníků, argumentuje úřad

Ve správní žalobě hejtmanství argumentuje mimo jiné tím, že žádost o poskytnutí informací o platech a odměnách zaměstnanců kraje má za cíl poškodit legitimní zájmy těch, o jejichž platech a odměnách má být informováno, například je šikanovat a vyprovokovat vůči nim nenávist a štvavou diskusi.

Kdo bral nejvyšší odměny Úředníkem s nejvyššími odměnami je ředitel krajského úřadu Jiří Holub. V roce 2018 dostal nad rámec platu celkové odměny ve výši 880 tisíc, a loni dokonce 970 tisíc korun, měsíčně tak jen na odměnách pobíral 70 až 80 tisíc korun.

Jeho zástupce pro sekci řízení úřadu a majetku Roman Šubert si jen na odměnách přišel předloni na 745 tisíc a loni na 740 tisíc Kč.

Druhý zástupce ředitele úřadu pro sekci veřejných služeb Jindřich Schenk nad rámec platu dostal v roce 2018 celkem 760 tisíc, loni už „jen“ čtvrt milionu.

Poslední zástupce Jakub Aleša si na odměnách předloni vydělal 780 tisíc a loni 665 tisíc korun.

Zajímavé přitom je, že loni Aleša dostal stejně jako Jindřich Schenk poslední odměnu v dubnu. Pravděpodobně oba následně v úřadu skončili. Alešu to ale mrzet nemuselo, poslední odměna „na odchodnou“ totiž byla více než štědrá – rovných 510 000 korun.

Je však možné, že soud o této žalobě nakonec rozhodnout nestihne. Budoucí hejtmanka Petra Pecková MF DNES totiž řekla, že hned po ustavujícím zastupitelstvu ji zřejmě nechá stáhnout.

Zda se ale veřejnost někdy dozví jména oněch zbylých 16 lidí, není jasné, a to ani po změně krajské vlády. „Pokud se nové vedení kraje rozhodne, že zveřejní, kdo jaké pobírá odměny, a poruší tak zákon o ochraně osobních údajů, budou následovat žaloby dotčených lidí a kraj bude platit odškodné,“ varovala před takovým krokem hejtmanka Pokorná Jermanová.

S tím souhlasí i Petra Pecková, která ve čtvrtek sdělila, že se nejprve chce podrobně seznámit s rozhodnutím ministerstva vnitra, což tak plánuje učinit příští týden. „Na některé údaje se skutečně vztahuje ochrana osobních údajů, a pokud ministerstvo nařídilo zveřejnění pouze čtyř úředníků, tak předpokládám, že k tomu mělo důvod. Proti tomu jít nemůžeme,“ uvedla Pecková.

Nová krajská vláda ale plánuje, že nejméně u všech budoucích zaměstnanců již bude vše zveřejňováno, a to včetně externistů.

„Každý, kdo pro kraj bude chtít dělat, bude muset podepsat smlouvu, jejíž součástí bude zveřejňovací doložka. Pak nebude žádná výmluva, že si to dotyčný nepřeje. Samozřejmě že nelze zveřejnit některé osobní údaje typu rodné číslo, ale pořád bude jasně viditelné kdo, jak a za co je krajem placený,“ nastínil plánovaný postup budoucí krajský radní za oblast financí Věslav Michalik (STAN).