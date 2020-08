Nebývale štědré odměny krajských úředníků má objasnit vnitřní audit

Podle lídra opoziční ODS Martina Kupky kraj kauzu dosud dostatečně nevysvětlil. „Sbírání podpisů pro vyhlášení mimořádného zastupitelstva pokračuje,“ potvrdil ve středu Kupka. Vedení hejtmanství ale míní, že zveřejněné informace jsou překroucené.

Opozici i část veřejnosti pobouřily informace, že někteří úředníci v minulých dvou letech pobírali navíc ke svému platu pravidelné mimořádné prémie ve výši od 60 do 85 tisíc korun za měsíc. Dva úředníci si však jednorázově přišli i na půl milionu.

Při rozpočítání na měsíce a po přičtění základního platu tak někteří úředníci vydělávali zhruba 150 tisíc měsíčně. Plat jednoho z úředníků se v jednom roce dokonce vyšplhal na téměř 200 tisíc korun měsíčně. Jeho celkový roční plat totiž přesáhl částku 2,3 milionu korun. Pobíral tak vyšší plat než sama hejtmanka nebo ministři.

Kupka vyzval hejtmanku Jaroslavu Pokornou Jermanovou (ANO), aby vysoké odměny vysvětlila. „Přístup ANO i výše odměn je další ukázkou papalášského jednání, kdy vedení kraje a ANO opovrhuje jak dalšími zaměstnanci, kteří nejsou na jejich výplatní pásce, tak občany kraje,“ uvedl Kupka.

A žádá podrobný rozbor: „Chceme vědět, za co každá jednotlivá odměna byla, jakou práci za to dotyční odvedli a jestli nešlo o obcházení, nebo dokonce porušení zákoníku práce.“

Poskytnout detailní data o odměnách jednotlivých úředníků nebude podle ředitele úřadu Středočeského kraje Jiřího Holuba jednoduché. Kraj je neposkytl ani serveru Seznam Zprávy, který o přehled odměn požádal na základě zákona 106 a dostal pouze anonymní tabulku.

„Všechny požadavky na poskytnutí informací ohledně výše platů konkrétních zaměstnanců a jejich jmen budou vypořádány v souladu se zákony,“ uvedl ředitel s tím, že při nesouhlasu zaměstnance převažuje právo na ochranu osobních údajů.

Podobně úřad postupoval i v případě dřívější kauzy týkající se smluv s externími zaměstnanci, kdy rovněž nebylo dosud detailně zveřejněno, kdo takto pro úřad pracoval a jakou přesně odvedl práci, protože to dotčení pracovníci odmítli.

Opozice proto neočekává, že by případné mimořádné zastupitelstvo přineslo nějaké zásadní rozuzlení. „Nečekám, že se toho na zastupitelstvu mnoho dozvíme. Paní hejtmanka řekne, že to ne ona, to pan ředitel. Třeba, že to vyšetřuje policie a nemůže nic říct, případně nějakou jinou výmluvu,“ míní opoziční zastupitel Věslav Michalik (STAN).

Jermanová už předem dala od vysokých bonusů ruce pryč. „Udělování mimořádných odměn není v kompetenci hejtmana kraje. Na výběr zaměstnanců, uzavírání pracovních smluv ani na jakoukoli personální agendu spojenou se zaměstnanci krajského úřadu, tedy ani na poskytování a výši odměn, nemá žádný vliv,“ uvedla Jermanová.

Za to ředitel Holub převzal odpovědnost na sebe. „Rád bych zdůraznil, že jako ředitel krajského úřadu plním ze zákona o krajích funkci statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům úřadu. Z titulu této funkce jsem tedy pouze já oprávněn přijmout konečné rozhodnutí ohledně přiznání odměn jednotlivým zaměstnancům, a to na základě doporučení a odůvodnění vedoucích odborů,“ sdělil.

Na obecní úrovni má obdobné postavení tajemník obecního úřadu. Většina obcí České republiky však tajemníka nemá, pracovněprávní úkony tak místo něj činí starosta, který je odpovědný zastupitelstvu obce. Členové rady kraje ovšem mohou platovou politiku ovlivňovat pouze prostřednictvím rozpočtu.

Audit prošetří odměny a jejich odůvodnění

Ohledně prémií bude podle Holuba proveden interní audit. „V rámci vnitřního auditu bude nyní u jednotlivých odborů provedeno šetření ve vztahu k navrhování jednotlivých odměn a k jejich odůvodňování. Problematika odměňování byla rovněž projednána s odborovou organizací,“ řekl Holub.

Dodal, že co se týče objemu prostředků čerpaných na odměny v letech 2018 a 2019, ve srovnání s předchozími roky se nijak významně neliší. Vysoké odměny nicméně musí být řádně odůvodněny.

„Úkolem ředitele úřadu je zajistit schopné a výkonné úředníky. Projekty za stovky milionů, či dokonce za miliardu nemohou mít na starosti lidé, kteří na to nemají odpovídající kvalifikaci a zkušenosti. Takových lidí je na trhu práce málo. Středočeský kraj musí odměnami konkurovat nejen pražskému magistrátu a ministerstvům, ale i soukromým firmám,“ dodává radní za oblast financí Gabriel Kovács (ANO).