Tramvajová trať se natáhne z Modřan na Libuš, projekt má stavební povolení

Nová trať začne u tramvajové smyčky Sídliště Modřany, odkud povede ulicí Generála Šišky k Sídlišti Libuš a křižovatce s Novodvorskou. Odtud zamíří k plánované stanici metra D Libuš do míst, kde je nyní autobusová zastávka Pavlíkova. Na prodlouženém úseku bude čtveřice zastávek, a to Modřanský vodojem, Observatoř Libuš, Sídliště Libuš a Libuš.



U budoucí stanice metra D Libuš bude smyčka pouze dočasná. Trať chce podnik v budoucnu prodloužit až na Nové Dvory.

„Smyčka zde bude pouze do doby, než zprovozníme prodloužení tratě na Nové Dvory, ke kterému v současnosti zpracováváme projektovou dokumentaci, nebo než bude zapotřebí v daném prostoru zahájit stavbu metra D,“ uvedl technický ředitel DPP Jan Šurovský. Trať na Nové Dvory bude měřit 1,8 kilometru.

Náklady na první zmíněnou, 1,7 kilometru dlouhou trať jsou předběžně odhadnuty na 350 milionů korun. V následujících týdne město vypíše soutěž na zhotovitele. Stavba by podle Šurovského měla trvat 15 měsíců.

DPP chce letos rovněž zahájit stavbu tramvajové smyčky na Zahradním Městě a prodloužení tratě z Barrandova do Holyně.



„Pražskou tramvajovou síť nerozvíjíme jen na papíře. Jsou za námi vidět konkrétní výsledky. Od našeho nástupu na magistrát je to již třetí povolení pro novou tramvajovou trať v Praze. Konkrétně to jsou tratě Pražského povstání – Pankrác, Barrandov – Slivenec a nyní z Modřan do Libuše,“ dodal náměstek primátora pro oblast dopravy Adam Scheinherr.



Práce na kolejích

DPP nyní opravuje koleje v Chotkově ulici. Poté, co práce dokončí, zahájí 26. února výměnu kolejí a kolejových oblouků v úseku od křižovatky Bělehradské a Jugoslávské ulice po křižovatku Francouzské a Blanické.

Opravy se chystají i v Praze 4, kde podnik opraví trať v ulicích Na Pankráci a v Táborské.

V květnu budou opravené koleje v křižovatce U Bulhara a v červnu na Palackého náměstí v Podskalí. Zahájení stavby nové smyčky na Zahradním Městě má podnik naplánováno na duben.