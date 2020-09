Na Pankráci rostou tramvajové koleje. Poslouží, až se začne stavět metro D

Trať na Pankrác staví DPP v rámci rekonstrukce trati mezi Pražského povstání a Vozovnou Pankrác, která začala 19. září a potrvá do pátku 27. listopadu.

„Napravujeme jednu z chyb ze 70. a 80. let, která se v Praze děla. Tehdy se myslelo, že nás dopravně spasí pouze metro a tramvaje už nebudou potřeba a tady byla trať odstraněna. My ji obnovujeme v prvním úseku ke křižovatce s Hvězdovou,“ řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). V budoucnu bude trať prodloužena k poště na Budějovické ulici.

Trať bude měřit asi 250 metrů. Na Pankráci bude mít konečnou před semafory křižovatky ulic Na Pankráci a Hvězdova. Nebude zde klasická smyčka, ale dvě koleje se spojí v jednu a budou tam zajíždět obousměrné tramvaje, které se nemusí otáčet. Kromě zastávky na Pankráci se rovněž přesune současná zastávka Pražského povstání směrem nahoru k Pankráci a ponese název Kotorská.

„Ta vznikne příští rok na jaře, nyní tu bude jen kolejové propojení,“ řekl technický ředitel DPP Jan Šurovský. Náklady rekonstrukce a stavby budou známy až po jejím dokončení. Podle Šurovského samotné prodloužení na Pankrác vyjde na několik desítek milionů.

V druhé fázi výstavby pak vznikne zcela nová zastávka Pražského povstání na náměstí Hrdinů, kde bude nový přestupní uzel tramvají, autobusů a metra. V současné době jsou od sebe některé zastávky jednotlivých druhů dopravy až několik stovek metrů daleko.



Trať bude zprovozněna při výluce ve stanici metra C Pankrác. Do té doby na ní budou parkovat auta. Výluku na Pankráci si vyžádá výstavba přestupu na novou stanici metra D.

„Když byla (stanice Pankrác) stavěna, tak nebyla koncipována jako přestupní, čili všechny tyto věci se tam budou muset vybudovat. Když se řešilo, jakým způsobem nabídnout adekvátní náhradní dopravu, tak přišel ke slovu tento úsek tramvajové trati,“ řekl Šurovský. Kdy přesně bude stanice zavřena, zatím není rozhodnuto.

Až na Budějovickou tramvaje nedojedou

Podle původního plánu magistrátu měla trať dosáhnout až na Budějovické náměstí. Od toho město zřejmě ustoupí, se záměrem totiž nesouhlasí radnice Prahy 4.

„Za městskou část mohu říct, že od hlavní pošty (tramvajovou trať) dál v žádném případě. Máme tam 450 parkovacích míst, což je samozřejmě nemožné nahradit. Pro to prodloužení ani není dopravní důvod,“ řekl Kovářík.

Město chce trať v budoucnu posunout alespoň až k budově pošty. Znamenalo by to posunutí zastávky Pankrác až před vchod do metra a u pošty by vznikla nová konečná.



Rozpracována je nyní studie, která zatím nebyla finálně schválena městem, podnikem ani radnicí.

„Shodli jsme se, že to má smysl jak pro místní, tak i pro dálkové vazby. Dál je to ale skutečně konfliktní záležitost kvůli parkování a ani to, tedy, není úplně akutní,“ technický ředitel dopravního podniku DPP Jan Šurovský. Zmíněnou studii chce podle Šurovského podnik co nejdříve dokončit a předložit vedení Prahy k projednání.