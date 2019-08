Dary a příjmy většina zastupitelů zveřejnila, primátor vracel knoflíčky

Do konce června měli zastupitelé čas na to, aby podle etického kodexu zastupitelstva zveřejnili čestná prohlášení o příjmech a darech za rok 2018. Ne každý tak doposud učinil. Podepsané dokumenty odevzdali na kontrolním výboru všichni zastupitelé kromě tří politiků zvolených za hnutí ANO. Chybějí prohlášení Radomíra Nepila, Radka Lacka a Petra Stuchlíka.



„To bude nějaký renonc. Zjistím, kde to je, a obratem to napravím. V předchozích letech jsem čestné prohlášení vždy odevzdával, takže se to někde asi zapomnělo,“ vysvětluje neodevzdání dokumentu Nepil. Podobné vysvětlení má také Lacko. „Mám za to, že jsem všechny formuláře odevzdal, nemám co tajit,“ říká s tím, že věc ověří.

Petr Stuchlík se sice na začátku června vzdal zastupitelského mandátu a oznámil odchod z politiky, podle etického kodexu by nicméně měli odevzdat čestná prohlášení za předchozí rok i zastupitelé, jejichž mandát v průběhu následujícího roku zanikl. Na dotaz MF DNES, proč tak neučinil, Stuchlík nereagoval.

Tomu, kdo prohlášení neodevzdá, ovšem žádné postihy nehrozí. „Je to spíše morální záležitost. Pokud čestné prohlášení někdo neodevzdá, tak to musíme respektovat. Zastupitelé to ale většinou berou jako povinnost, která vyplývá z interního nařízení hlavního města Prahy,“ vysvětluje předsedkyně kontrolního výboru zastupitelstva Jaroslava Janderová (ODS).

Čestná prohlášení zastupitelů Vrácené knoflíčky Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) v přiznání uvedl, že obdržel manžetové knoflíčky od bývalého zastupitele za ANO Petra Stuchlíka. Zase mu je však vrátil.

Přiznal i bonboniéru Starosta Prahy 7 Jan Čižinský (Praha sobě) vypsal obdržené dary na speciální list papíru s dvanácti položkami a přesným uvedením počtu kusů. Neodevzdali V odevzdaných čestných prohlášeních zastupitelů chybí prohlášení Radomíra Nepila (vlevo), Radka Lacka (uprostřed) a Petra Stuchlíka (všichni zvoleni za ANO). Stuchlík sice v červnu mandát složil, podle kodexu by ale i tak měl prohlášení odevzdat. Lacko s Nepilem se hájí tím, že se formuláře asi někde zapomněly, a slíbili rychlou nápravu.

Ne všichni, kteří formuláře odevzdali, je však mají v pořádku. Například předseda TOP 09 Jiří Pospíšil (Spojené síly pro Prahu) sice odevzdal podepsané čestné prohlášení, ale příloha, do které se příjmy a dary vyplňují, zůstala prázdná. „Byl jsem mylně informován, že se to týká jen uvolněných členů zastupitelstva. Týká se to ale všech. Je to má chyba, za kterou se omlouvám. Žádné majetkové poměry netajím a okamžitě v pondělí to napravím,“ říká Pospíšil. Bez příloh jsou také čestná prohlášení Davida Vodrážky (ODS), Ladislava Kosa (Piráti) nebo Petra Kubíčka (Spojené síly pro Prahu / TOP 09).

Údaje nevypsala ani předsedkyně zastupitelského klubu ODS Alexandra Udženija s odkazem na zákon o střetu zájmů, podle kterého má veřejný funkcionář vyplnit podobné čestné prohlášení, jako je to magistrátní. „Dělám to tak každý rok a přijde mi zbytečné to vyplňovat dvakrát. Majetkové přiznání ale odevzdávám podle zákona,“ říká Udženija. „Je pravda, že se vnitřní směrnice magistrátu de facto dubluje s centrální evidencí,“ dodává předsedkyně výboru Janderová.

Jediný zastupitelský klub, jehož členové odevzdali vyplněné čestné prohlášení všichni, je Praha sobě. Zastupitelé, kteří jsou zároveň ve statutárních orgánech městských společností, by měli uvádět také výši odměn z dozorčích rad nebo představenstev. Petr Novotný z ANO například uvedl, že si za rok 2018 přišel v dozorčích radách dopravního podniku a technické správy komunikací a v představenstvu Operátora ICT celkem na 670 tisíc korun.

Vrácené knoflíčky od Stuchlíka

V rámci etického kodexu by měli zastupitelé zveřejnit také seznam darů, které obdrželi v souvislosti s výkonem své funkce. Přístup politiků k této kolonce se však značně liší. Někdo považuje za vhodné vypsat jen hodnotnější dary, jiní zveřejňují všechno bez ohledu na finanční hodnotu. V prohlášeních se tak objevuje vedle VIP lístků na koncert za několik tisíc třeba sklenice medu nebo sypaný čaj.

„Předpokládá se, že zastupitelé vyplní dary s větší finanční hodnotou. Pokud tam někdo zmiňuje třeba bonboniéru, tak to chápu jako lehké dehonestování etického kodexu. Ale je to jeho právo,“ uvádí Janderová. Zastupitel a zároveň poslanec a starosta Prahy 7 Jan Čižinský (Praha sobě) dokonce k formuláři přiložil jako přílohu speciální list papíru se seznamem darů.

Přiznává v něm například bonboniéry, pětatřicet lahví vína, tři reklamní hrnečky, vstupenky do divadla nebo tenisovou čepici s podpisy vítězek Fed Cupu. „Je to samozřejmě rozhodnutí každého zastupitele, zda bude uvádět vše. Já to mám zařízeno tak, že moje asistentky si dělají seznam všech darů. Když už takový přehled mám, tak ho do přiznání dávám celý,“ vysvětluje Čižinský s tím, že část darů většinou předá někomu dalšímu.

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) ve formuláři uvedl jediný dar – manžetové knoflíčky od bývalého zastupitele za ANO Petra Stuchlíka. V kolonce hodnota daru je připsaná poznámka „vráceny“. Jeho stranický kolega zase zveřejnil, že obdržel darem „čokoládu a jiné ptákoviny“.

.