S covidovými pacienty pomáhá už i Hradní stráž, zapojit se ale může kdokoli

Armáda vypomáhá také ve středočeských nemocnicích, kde je nyní 447 pacientů s koronavirem, z toho 47 na jednotkách intenzivní péče. V posledních třech dnech přibývalo zhruba po 20 pacientech s covidem denně, řekl v pátek novinářům krajský radní pro zdravotnictví Pavel Pavlík.

Hejtmanka Petra Pecková uvedla, že nemocnice krizovou situaci zvládají, musejí ale omezovat péči.

Podle Pavlíka byla nejvýrazněji omezena péče v příbramské nemocnici, kde je operační kapacita nyní zhruba poloviční. Převozy covidových pacientů mezi nemocnicemi byly podle radního zatím jen v rámci kraje. Podle zástupců hejtmanství nadále platí, že mezi hospitalizovanými převažují neočkovaní lidé.

Některé nemocnice v regionu se potýkají s velkým počtem nakaženého personálu, například v benešovské nemocnici je na pracovní neschopnosti nebo na ošetřování člena rodiny 55 zdravotníků z celkového počtu 800. Markéta Bláhová z managementu nemocnice novinářům řekla, že zdravotnický personál je vyčerpaný a řada kolegů si už delší dobu nemohla vybrat volno.

V Praze bude chybět 300 zdravotníků

„Situace je opravdu vážná. Na konci prosince bude v nemocnicích chybět 300 zdravotníků – 150 doktorů a 150 sester,“ řekl Hřib na začátku páteční tiskové konference k aktivaci dobrovolníků, kteří by pomáhali v pražských nemocnicích. O doplnění kapacit tímto způsobem si zažádaly všechny velké nemocnice v metropoli, situace je tak všude podobná. Hřib zmínil, že i on sám minulý rok poskytl své síly jako dobrovolník.

Zájemci o dobrovolnictví se mohou přihlásit na bezplatné osmihodinové kurzy, které pořádá Červený kříž. Lidé se během nich seznámí s jednoduchými základy péče o nemocného na lůžku – od obstarání osobní hygieny, přes podávání stravy až po komunikaci s nemocným. Dobrovolníci musí splňovat plnoletost, bezúhonnost a mít platné očkování proti žloutence a covidu-19.

„Covid nás zasáhl ve velké šíři a pravděpodobně není zařízení, které by to nepocítilo,“ řekla ředitelka Městské nemocnice následné péče Iva Vyšatová.

Podle primátora je také klíčové, aby lidé využili očkování i u svých praktiků, jelikož ve velkých očkovacích centrech rovněž chybí personál. Registrace na třetí dávku proticovidové vakcíny zároveň může být dle něj matoucí a lékaři by tak svým pacientům mohli pomoci.

„Chtěla bych požádat ambulantní a praktické lékaře, kteří slouží ve svých ordinacích, aby tam byli i o Vánocích. Jde nám o to, aby lidé co nejméně volali záchrannou službu, aby co nejméně chodili na pohotovost a nemocnicím tak ulehčili,“ vyzvala radní pro zdravotnictví Milena Johnová s tím, že aktuální situace je dle ní velkou zkouškou solidarity.

Primář interní kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Martin Havrda uvedl, že poptávka po dobrovolnících je napříč „sférami“, včetně administrativy. „Nemáme nějaké spící zdravotníky, kteří čekají na epidemii. Všichni specialisté museli opustit nějakou svou činnost,“ dodal.