Konvoj a vrtulníky vezou z přetíženého Brna covidové pacienty do Prahy

„Ze základny na Kundratce před malou chvílí vyjel speciál Fénix,“ uvedli pražští záchranáři krátce po 06:30. Kromě velkokapacitní sanitky zamířil do Brna i koordinační a doprovodný vůz pražské záchranné služby.

Konvoj doprovázejí policisté a dvojice hasičů. Ti pomohou s naložením a vyložením pacientů. Z 19 pacientů jsou čtyři na umělé plicní ventilaci, z toho dva jsou z Fakultní nemocnice Brno sídlící v Bohunicích a dva z Fakultní nemocnice u svaté Anny. Zbylých 15 pacientů je z bohunického areálu ze standardních oddělení.

Náměstek Fakultní nemocnice Brno Ondřej Ludka novinářům řekl, že nemocnice do rána vybírala pacienty, které přepraví. Podle Ludky si u některých nepřála převoz rodina, jiní chtějí zůstat v regionu. Komplikace nastaly i u dvou plánovaných převozů pacientů na umělé plicní ventilaci, protože u jednoho se stav podle Ludky zhoršil.

„Navíc řešíme i to, že máme pacienty ležící na břiše, což nám do vrtulníku nevezmou. Do vrtulníku je kapacita pacienta 130 kilo, máme ale třeba i pacienta se 170 kily,“ nastínil Ludka problémy, které musela nemocnice řešit. Nakonec ale dva pacienty na umělé plicní ventilaci vybrala.

V pondělí otevřou v Bohunicích další intenzivní jednotku. „Ale to už je poslední, pak nemáme personál. Oproti předchozí vlně máme i víc necovidových pacientů,“ doplnil náměstek.

Pacienti ze svaté Anny podle její mluvčí Dany Lipovské zamíří do Nemocnice na Homolce a Všeobecné fakultní nemocnice, veze je tam jihomoravská záchranná služba. Pacienty z bohunické Fakultní nemocnice Brno přijmou na Homolce, Bulovka a Všeobecná fakultní nemocnice, uvedla Plachá.

Nemocné v nejtěžším stavu přepraví do Prahy armádní vrtulníky. „Vrtulník by měl vyletět z Plzně asi kolem čtvrt na deset, měli by nám dát včas vědět, abychom se logisticky stihli připravit,“ doplnil Ludka.

Cílem přesunu je uvolnit kapacity brněnských nemocnic. V moravských krajích je epidemická situace nejhorší. Podle jihomoravského hejtmana Jana Grolicha je situace v kraji kritická a svou závažností přesahuje hranice kraje, což potvrzuje i plánovaný převoz pacientů.

Jihomoravské nemocnice jsou zahlcené pacienty s koronavirem. Je jich tam kolem 900, což je nejvíce v zemi. Brněnské fakultní nemocnice by pak měly díky uvolněné kapacitě pomoct jiným nemocnicím v kraji, některé už vyhlásily krajní stav nouze, například Vyškov nebo Kyjov.

Od začátku koronavirové epidemie loni v březnu převážely nemocnice pacienty již několikrát. Například v lednu došla lůžka JIP v Karlovarském kraji. Především z přetížené chebské nemocnice bylo nutné vozit pacienty jinam. Kapacita covidových lůžek se v lednu vyčerpala také v nemocnicích v Královéhradeckém kraji, kde bylo nejvíce zasaženo Trutnovsko.

Na hraně kapacit byly počátkem roku i nemocnice ve Zlínském kraji. Koncem února pak výrazně vzrostly počty pacientů s covidem i v Plzeňském kraji.