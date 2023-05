Praha uvolnila přes 800 parkovacích míst, odtahuje auta s propadlou technickou

Rozdíl mezi odstaveným vozidlem a vrakem Odstavené auto definuje zákon o pozemních komunikacích od roku 2020. Majitel nesmí na pozemních komunikacích odstavit takové vozidlo, které nemá více než šest měsíců platnou technickou prohlídku. Pokud o auto nejeví zájem, je odtaženo a po uplynutí správních lhůt putuje do dražby. Město tím získává peníze do rozpočtu.

definuje zákon o pozemních komunikacích od roku 2020. Majitel nesmí na pozemních komunikacích odstavit takové vozidlo, které nemá více než šest měsíců platnou technickou prohlídku. Pokud o auto nejeví zájem, je odtaženo a po uplynutí správních lhůt putuje do dražby. Město tím získává peníze do rozpočtu. Odlišně jsou v zákoně definovány autovraky. To je takové vozidlo, „které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu“. Majitel auta je informován úředníky. Pokud vozidlo nezprovozní, je z komunikace odstraněno a ekologicky zlikvidováno.