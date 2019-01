Praha hledá místa pro výstavbu bytů, pozemky vytipují městští plánovači

Zatímco v minulosti se hlavní město prostřednictvím městských částí svých bytů hromadně zbavovalo, teď hodlá nové byty samo budovat. Podle představ vedení Prahy městská výstavba zlepší nabídku bydlení a naopak sníží tlak na růst cen bytů i nájmů.

Radní proto uložili Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), aby vytipoval pozemky, které patří městu a na kterých by se mohly začít stavět bytové domy.

„Hlavním kritériem při výběru vhodných pozemků bude, aby byly ve vlastnictví města, a také, aby byly územním plánem určeny k bytové výstavbě,“ říká radní pro oblast bytové politiky Adam Zábranský (Piráti) s tím, že seznam pozemků by mělo mít město k dispozici do konce března.

V další fázi budou městští plánovači vybírat i pozemky, na kterých by sice bylo vhodné stavět, ale pro které bude nejprve nutné změnit územní plán. „Tam ten proces bude na delší dobu, ale myslím si, že takových pozemků je hodně a byla by škoda s nimi nepracovat,“ dodává radní.

Obdobná analýza pozemků vhodných pro bytovou výstavbu vznikla už v polovině roku 2017, kdy IPR vybral dvanáct pozemků, na kterých by bylo možné stavět domy pro dostupné bydlení. Podle současného vedení Prahy bylo ale pozemků málo. Výběr pozemků navíc kritizovaly některé městské části.

„Podle tehdejšího zadání se měly vytipovat pozemky vhodné pro sociální bydlení, takže šlo spíše o menší území. My jsme uložili IPR, aby vytipoval i velké pozemky. Předpokládáme, že vybraných území nakonec bude mnohem víc. Jestliže bylo výsledkem minulé analýzy několik stovek bytů, tak z tohoto materiálu jich vzejde podstatně více,“ říká Zábranský.

Město upraví hotové projekty

To, jakou formou se bude Praha na výstavbě nových bytů podílet, zatím není jasné. „Poté, co pozemky vytipujeme, začneme s nimi pracovat a budeme je chtít dotáhnout třeba do fáze územního rozhodnutí tak, aby město mělo kontrolu nad tím, co tam vznikne. Následně budeme řešit, jestli tam budeme chtít vlastní výstavbu, nebo budeme spolupracovat například s bytovými družstvy nebo soukromými investory,“ vysvětluje Zábranský.

Vládní koalice chce také upravit dva starší projekty bytových domů na Černém Mostě a v Dolních Počernicích, které už mají stavební povolení a teď čekají na výběr firmy, která je postaví. „Jelikož to jsou deset let staré projekty, tak mají své nedostatky. Chceme na nich také vyzkoušet spolupráci s bytovými družstvy,“ říká Zábranský.

V obou domech by podle něj neměly být jen sociální byty, ale také bydlení pro policisty, hasiče nebo učitele. „Nějakých deset až dvacet procent bytů bude sociálních, zbytek budou byty pro potřebné profese,“ upřesňuje radní.

Podle opozice je nastartování bytové výstavby ve městě potřeba. Městská výstavba ale podle opozičních zastupitelů nebude tak efektivní, jak si představuje koalice.

„Praha potřebuje šest tisíc bytů ročně, aby se situace stabilizovala. I kdyby koalice začala stavět ihned, zvládne za čtyři roky postavit maximálně pět set bytů. Tím se situace s cenami bytů nevyřeší,“ uvádí předsedkyně zastupitelského klubu ODS Alexandra Udženija.

Město podle ní potřebuje hlavně to, aby stát zefektivnil pomalé stavební a povolovací procesy. Samotné město by pak mělo více tlačit na rychlé zastavění brownfieldů.

Přehled brownfieldů

Výstavbu na brownfieldech řeší i vedení města. Kromě úkolu vybrat pozemky pro bytovou výstavbu proto uložili radní Institutu plánování a rozvoje také vypracování analýzy velkých transformačních území. Z té má být jasné, které z těchto ploch, nebo jejich částí, lze využít pro bytovou výstavbu v následujících letech.

„Je potřeba prohloubit informační znalost o transformačních územích. Každé z nich má nějaké specifikum nebo různé majetkové vztahy. A takto souhrnné informace by měla mít k dispozici také veřejnost,“ uvádí náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu/TOP 09). Analýza brownfieldů má být hotová do konce června.

Na oba materiály, které má IPR zpracovat, hodlá Praha navázat vypracováním strategického plánu rozvoje, který stanoví další postup v problematice bydlení a v dalších, pro město podstatných oblastech.

Podle předsedy zastupitelského klubu ANO Patrika Nachera je dobře, že koalice řeší zásadní problémy Prahy. „Každý krok vedoucí k rozjezdu výstavby v Praze vítám, nicméně už by měla skončit fáze nekonečných analýz a začít fáze konkrétní přípravy,“ říká Nacher