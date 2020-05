Praha byla lepší než Hollywood, vzpomíná britský filmový výtvarník

12:00 , aktualizováno 12:00

Chris Rosewarne do Prahy přijel před téměř 15 lety natáčet jeden americký velkofilm. Pulzující město ho hned ohromilo stejně jako tehdejší pracovní příležitosti. Zůstal i přesto, že časy se změnily a výhodnější by pro oceňovaného filmového výtvarníka bylo přesunout se zpět do Londýna.